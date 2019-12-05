5 инструментов для защиты от свекровей и тещ

В любой семье есть негативная сторона отношений между зятем и тещей, невесткой и свекровью. Какими бы не были терпеливыми и снисходительными обе стороны – повод для разногласий всегда найдется.

Материнский инстинкт часто перерастает в паранойю и становится угрозой для семейных отношений сына или дочки. Агрессивная защитная реакция — основа для конфликта, если она является необоснованной.

Потакание мнению и интересам свекрови или тещи не приводит к идиллии в отношениях, любые отношения (в том числе и семейный) должны носить объект-субъектный характер. То есть должны прослеживаться интересы и точки зрения двух человек, как личностей.

Несоблюдение интересов одной из сторон приводит к её ущербному существованию: рабыня-жена или муж-подкаблучник. И это, как правило, рука их мам, а не самих супругов. При проявлении понимания со стороны младшего поколения, старшее воспринимает это за слабость и начинает манипулировать.

От подобного воздействия на свое сознание со стороны свекрови или тещи необходимо защищать себя и свою семью. Вот несколько основных инструментов в руках молодого семьянина:

Дистанция

Счастливая семейная жизнь наиболее вероятна при отдельном от родителей проживания. Любая благая цель, будь то помощь в воспитании детей или материальная поддержка, рано или поздно перерастет в тотальный контроль. Бывают ситуации, когда отделиться в плане жилья невозможно. Тогда ограничьте доступ информации и определите территориальные границы (например, спальня супругов). Ставьте рамки и в сфере обязанностей по дому. Чем больше границ, тем меньше контроль.

Дипломатия

Как бы не выводили из себя нападки свекрови, учитесь сдерживать свои эмоции и не переходить на оскорбления и повышения тона в разговоре с ней. Пусть это позволяет ее ребенок, но не Вы. Любой срыв и недопустимое отношение к свекрови (теще) будет козырем в ее рукаве. Лишний упрек и повод обвинить в удобный момент в предвзятом отношении и неуважении.

Последовательность

Каждый аргумент и каждое действие должны быть последовательны и не должны перечить друг другу. Тогда Ваша уверенная позиция будет ясна и понятна как свекрови, так и супругу. И рано или поздно, при соблюдении первого правила (тактичность и дипломатичность) им придется мириться с Вашим мнением.

Реалистичность

Реально оценивайте силы и роль мужа в отношениях с родителями. Физиологическая зрелость, увы, не всегда сопровождается психологической зрелостью и социальной сформированностью. Выхода три! Первый – самой взять контроль над отношениями, установить ну просто огромную дистанцию и свести тем самым контроль родителей над мужем к минимуму. Второй — найти грани соприкосновения с интересами свекрови и своими, и использовать ее в качестве орудия в своих интересах. Третий (если все совсем безнадежно) – разойтись и найти более зрелого и сознательного супруга.

Безупречность

Отсутствие повода для придирок и упреков – самое страшное для придирчивой свекрови. Старайтесь быть идеальной в отношениях с мужем, дипломатичной в разговоре со свекровью и добросовестной хозяйкой. Это очень сложно. Но сохранить семейное счастье — это удел не слабых людей.