5 косметических средств, которые можно подарить на Новый год

Близятся новогодние праздники, и многие задумываются о том, что же стоит подарить своим близким людям. Для многих это очень трудный вопрос, но мы постараемся облегчить ваши поиски. Можно подарить что-то из косметики. Но даже если вы не знаете предпочтения человека, которому будет вручен подарок, можно купить нечто универсальное. Давайте так и сделаем. Представляем вам 5 идей для подарка из категории косметики.

Палетка теней (нейтральные оттенки)

Палетка теней является идеальным подарком, которому обрадуется любая женщина. Но тут возникает проблема с выбором оттенка. Ведь у каждого человека свой тон кожи, и даже для самого себя подобрать подходящий тон будет уже непросто, не говоря уже о другом человеке.

Но вот если покупать нейтральные оттенки, тут всё становится намного легче. Нейтральные оттенки подходят практически всем людям. Конечно, лучше лишний раз спросить у человека, чем он сам пользуется, чтобы сделать хороший подарок. Но если вы точно не знаете, можете выбирать палетку с нейтральными оттенками.

Крем для рук

У многих людей возникает проблема с пересыханием кожи на руках. Это связано со многими факторами, от влажности кожи до климата. Эта вещь пригодится всем, как пожилому мужчине, так и молодой девушке. Потому крем для рук можно подарить любому человеку, он явно это оценит. Крем для рук не просто улучшит их внешний вид, но позволит сделать кожу более мягкой.

Увлажняющий крем

Это очень нужная вещь, которая пригодится всем людям. Хоть уход за собой и является весьма интимной вещью, но вот с увлажняющим кремом прогадать просто невозможно. Опять-таки, он подходит всем людям и не требует серьезного выбора. Вообще, увлажняющие кремы мало чем друг от друга отличаются, потому стоит покупать любой крем в нормальном ценовом диапазоне.

Жидкая подводка

Тут стоит быть внимательным. Жидкая подводка подходит только тем, кто любит рисовать стрелки. Если вы никогда не видели, чтобы женщина рисовала стрелки, не стоит делать ей такой подарок.

Но любительницы сделать стрелки под глазами явно оценят жидкую подводку.

Бомба для ванной

Это вещь, которую оценит любой человек, в любом возрасте. Бомба для ванной позволяет изменить цвет воды, но не меняет её свойства. Разве что, они могут выделять приятный запах.

Суть в том, что такая бомбочка бросается в ванную, после чего она растворяется в воде. Стоит такая вещь немного, потому дарить их сразу нужно несколько штук. Выбирать придется только между цветами и запахами.