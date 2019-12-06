6 дел, которые обязательно нужно сделать в декабре

До наступления 2020 года остались считанные дни. В эту пору у каждого человека начинается предпраздничная лихорадка. В новогоднюю ночь каждый верит в волшебство и чудеса. К концу года многие составляют цели на грядущий год и переосмысливают свои достижения за прошлый период. Кроме достижений есть определенные дела, которые стоит завершить к 31 декабря.

Приготовление подарков

Несмотря на предубеждения, обязательно необходимо приготовить подарки. При подготовке подарков необязательно иметь много денег. Также нет необходимости покупать самую дорогую вещь. Главное подарить презент от души. Кроме того необязательно устраивать целую церемонию дарения презентов. Подарок можно презентовать в любое время. Подарок нужно красиво упаковать. Кроме родных, друзей и близких, нужно приготовить что-нибудь и для себя.

Подведение итогов

Итоги своей работы и достижений можно проводить, когда угодно. Но именно конец декабря считается идеальным моментом. Зимой бывает настолько холодно, что не хочется выбираться из дома. И поэтому досуг можно потратить на подведение итогов. Для повышения настроения можно съесть кусок десерта и попить горячий чай.

Зачем подводить итоги? Подведение итогов к концу месяца, года или какого-либо сезона помогает расставлять приоритеты. Также оно позволяет строить планы на будущее. Любую проблему можно воспринимать как задачу либо трудность. Подведя итоги, можно оценить свои достижения. А любое достижение повышает самооценку и уверенность в себе.

Мечтания

Практичные люди считают, что мечтания – это пустая трата времени. Вместо мечтаний многие применяют способ планирования целей. Некоторые люди предпочитают изучить гороскоп, чтобы знать, что их ждет. Другие занимаются составлением конкретных целей. А малая часть сидит и мечтает о вершинах или невероятно достижимых целях. Любой из вариантов обязательно даст плоды, даже пустые мечтания. Планы, составленные на будущее, обязательно должны быть реализованы. Иначе несбывшиеся планы приводят к депрессии и разочарованию. Мечтатели в свою очередь относятся к своим фантазиям намного проще. Стоит знать, что любая мысль материальна и может сбываться.

Отдых

Отдых нужно обязательно включить в список важных дел. Не стоит откладывать, а тем более переносить на январь. Нет необходимости работать и заняться другими делами. Здесь нет никакой финишной черты. Стоит прислушиваться к ощущениям. Иногда предпраздничная суета может угнетать и поэтому обязательно нужно делать перерывы. Отдыхать можно любым способом. К примеру, чтение книг, прогулки, сон. Любое дело можно продолжить после отдыха. Кроме того постоянная занятость вызывает сильную усталость и стресс.

Возврат долгов

Здесь речь пойдет не о денежных долгах или банковском займе, а о неисполненных обязательствах и обещаниях. Такие долги могут стать тяжким грузом для каждого человека. Можно составить отдельный список долгов и постараться до Нового года исполнить каждое данное обещание.

Встреча Нового года

Встреча предстоящего года является самым важным в списке дел. Чтобы правильно отпраздновать, необязательно придерживаться некоторых стереотипов и правил.