В современном обществе всё чаще можно услышать, что полнота является нормой. Речь идет о лишнем весе у женщин и мужчин. Но этот вопрос не такой однозначный, как многим кажется. Давайте всё же разберемся, действительно ли полнота является нормой, или это не так?

Полнота — норма

Для начала рассмотрим факторы, которые говорят, что это нормально. Если речь заходит о взаимоотношениях между людьми, то вес и внешние признаки вообще никак не должны сказываться на восприятии людей. Полную женщину не должны оскорблять, насмехаться над ней и издеваться. Это попросту ненормально.

Если речь идет о любовных отношениях, то тут тоже полнота не должна казаться чем-то ненормальным. Есть люди, которым нравятся пышные формы, есть те, кому нравятся худые девушки. Каждый человек разный, потому и рассматривать все случаи стоит в индивидуальном порядке.

К тому же, многие люди попросту не могут похудеть. Это может быть связано с врожденными проблемами, заболеваниями, недостатком времени и так далее. Многие люди попросту не имеют возможность похудеть.

Полнота — не норма

Теперь разберемся, почему полнота не является 100 процентной нормой. И тут всё дело во вреде для здоровья. Если отношения между людьми, объективно, не должны касаться веса и внешности человека, то вот его здоровье зависит от веса.

Страдать могут суставы, связки, кости, внутренние органы и так далее. Это может спровоцировать многие заболевания, в том числе и хронические. А это уже совершенно не шутки.

Очень часто от людей можно услышать такое мнение «мое тело — мое дело». С одной стороны, это совершенно здравая позиция. Но так говорят лишь до того момента, пока не попадают в больницу из-за хронических болей и других проблем, связанных с ожирением. И если для просто полных мужчин и женщин это не является угрозой, то для людей с большим избыточным весом это действительно можно назвать серьезной проблемой.

Итог

По итогу можно сказать, что полнота с социальной точки зрения является нормой. Ведь наличие лишнего веса никак не должно влиять на восприятие другими людьми определённого человека.

Но если разбираться с точки зрения здоровья и медицины, то это не норма. Если вы не хотите получить множество хронических заболеваний, то лучше начать немного следить за собой, если вы ещё этого не делаете. А если вы стараетесь изо всех сил, то остается только пробовать похудеть дальше.