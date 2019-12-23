Эксперименты над детьми: нужны ли такие жертвы науке?

Некоторые люди настолько увлечены наукой, что готовы ради каких-то своих высоких целей проводить чрезвычайно жестокие эксперименты не только на бессловесных животных, но и на людях. Самые увлеченные идут гораздо дальше: их подопытными стают дети.

Вот несколько примеров демонстрирующих беспринципность и безжалостность ученых. Причем эти эксперименты не принесли той пользы, о которой они мечтали, но их имена все же вошли в историю. Правда, произносят их не с той почтительностью и благоговением, как они мечтали.

Посеять семена раздора между детьми

1954 год. Турецкого психолога Музафера Шерифа посетила «гениальная» мысль, которую он тут же принялся воплощать в жизнь. Суть его эксперимента сводилась к решению вопроса: что будет, если поместить две группы детей в условия дикой природы и посеять между ними семена раздора?

Ответ, вроде бы очевиден любому здравомыслящему человеку. Но ученый муж набрал две группы не знающих о существовании друг друга подростков и, сообщив, что они едут в летний лагерь, отправил подопытных в заранее подготовленное место. Если дети не знали о своей участи подопытных кроликов, то их родители были осведомлены и подписали все нужные бумаги. Так что винить одного Шерифа в странном поведении не совсем честно.

Первую неделю за ребятами просто наблюдали, ожидая пока они познакомятся друг с другом, сформируют некое подобие иерархии и определятся с лидерством. Им позволили самим дать названия своим командам, в результате чего одна группа стала именоваться «Гремучими змеями», а вторая – «Орлами».

Вот тогда их познакомили и начали подстраивать конфликтные ситуации, чтобы увидеть насколько далеко может зайти их соперничество. Поначалу им устраивали вполне невинные соревнования вроде перетягивания каната и игр с мячом. Победителей награждали различными призами, проигравшие ребята молча глотали обиду. Организаторы эксперимента старались и потихоньку подливали масло в огонь, все больше накаляя ситуацию.

В конце концов экспериментаторы организовали вечеринку, на которую первыми привезли «Орлов», и только после того как на столе остались объедки, доставили вторую группу. Словесная перепалка ребят закончилась долгожданной потасовкой. Оставшееся время до конца эксперимента подростки тихо ненавидели друг друга, и постоянно делали соперникам мелкие и крупные гадости.

Команде Шерифа за три недели удалось обычных 11-летних ребятишек превратить в группу агрессивных дикарей. Но одного раза ученому показалось мало, он еще трижды проводил подобные эксперименты, каждый раз заканчивающиеся серьезными столкновениями между детьми.

Запрограммировать детей на насилие

Лет через 10 еще один психолог Альберт Бандура решил проверить, склонны ли маленькие дети копировать агрессивные действия взрослых. Первой от его экспериментов пострадала надувная кукла в виде клоуна по имени Бобо.

Мужчина снял фильм, в котором женщина избивает игрушку и показал его группе дошкольников состоящей из 24 детей. Вторая группа смотрела фильм без насилия, третье группе вообще никаких фильмов не демонстрировали.

Потом всех участников эксперимента поочередно запускали в комнату с Бобо, не забыв положить рядом с ним игрушечные молотки и пистолеты. Надо заметить, что в видео огнестрельное оружие отсутствовало.

Малыши, которые видели агрессивную версию фильма, тут же приступали к экзекуции, несчастной игрушке доставалось по полной программе и даже сверх того. Один мальчик, схватив пистолет, пообещал клоуну вышибить мозги. Дети из двух других групп на клоуна не покушались.

Научное сообщество, послушав выводы психолога, не согласилось с ним, решив, что резиновая кукла создана для битья и по другому сценарию действия просто не могли происходить.

Тогда Альберт Бандура пошел гораздо дальше, и снял видео, демонстрирующее издевательство над человеком переодетым в клоуна. Эксперимент повторили. Результат оказался тот же, только издевательствам теперь подвергся живой человек. Больше утверждение психолога о том, что дети имитируют поведение взрослых, никто оспаривать не стал.

Пробудить в ребенке чувство вины

Психологи из университета Айовы загорелись желанием разобраться в механизме возникновения чувства вины у детей. Свой эксперимент они назвали «Сломанная кукла». Его суть состояла в том, что взрослый человек демонстрировал малышу куклу и рассказывал трогательную историю о том, как много она для него значит. Потом игрушка вручалась ребенку и тут же, благодаря хитрому механизму, ломалась самым безнадежным образом.

Взрослый участник эксперимента горестно вздыхал и осуждающе смотрел на малыша в течение минуты. Представьте себя на месте ребенка, находящегося в гробовой тишине под строгим укоризненным взглядом. Для подопытного малыша эта минута превращалась в вечность.

Самое интересное, что маленькие участники эксперимента, больше других переживавшие из-за сломанной куклы, последующие 5 лет вели себя намного лучше других детей. Может причина кроется в умело вызванном в них чувстве вины, а может в том, что им пришлось слишком рано понять простую истину: от взрослых можно ожидать любой подлости.

Обмануть младенца

Первые попытки малышей самостоятельно передвигаться демонстрируют их понимание об осторожности и нежелании передвигаться по отвесным поверхностям. Ученые из Корнеллского университета решили разобраться в этом вопросе и понять, откуда малыши знают об опасности, если до этого еще ни разу не падали.

Они смастерили хитрую конструкцию, создающую иллюзию пустого пространства. Никакой опасности для малыша не было, ему предстояло передвигаться по стеклу. Детишек заманивали к краю созданного «обрыва» и матери, стоящие по другую сторону стекла пытались убедить их сделать шаг в пропасть.

Малыши ставали перед трудным выбором, но в большинстве случаев верх брало чувство самосохранения. Из 36 детей, возрастом от 6 месяцев до 1,2 года только трое доверились матерям и проползли по стеклу, некоторые развернулись в обратную сторону, остальные просто расплакались.

Хоть большинство маленьких участников эксперимента и не попались на уловку ученых, но все же подобрались слишком близко к опасному месту и в реальности могли бы пострадать. Это дало повод ученым сделать вывод о том, что малышей не стоит оставлять на краю резко обрывающейся поверхности вне зависимости от их способности определять глубину. Очень глубокомысленный вывод.

Использование сирот в качестве тренажеров

До такого додумались в те времена, когда девочек в учебных заведениях учили вести домашнее хозяйство и угождать супругу. Поскольку главное предназначение женщины – продление рода и воспитание детей, то чью-то светлую голову посетила «замечательная идея» готовить девочек-подростков к будущей роли матери с помощью малышей-сирот.

Начиная из 20-х годов XX века, из сиротских приютов брали малышей, на которых потом оттачивали навыки будущие мамы. Сирот помещали в специальные классы, куда на занятия приходили группы из 8-10 юных воспитанниц. Через пару лет живые пособия устраивали в приемные семьи. Такие занятия практиковались где-то до 60-х годов прошлого столетия.

Превратить человеческую жизнь в эксперимент

Девид Реймер, один из братьев близнецов рожденных в 1965 году в Канаде, в возрасте 8 месяцев пострадал от неумелых действий доктора. Родители принесли его к врачу, чтобы сделать обрезание. Почему тот не воспользовался скальпелем, а решил прибегнуть к помощи прибора, который совершает прижигание электрическим током? Неизвестно. Во время процедуры эскулап просто сжег мальчику пенис.

Несчастные родители на свою беду обратились к психологу Джону Мани, специализирующемуся в области сексуальной идентификации. Тот не захотел упускать уникальный шанс провести эксперимент, который, по его мнению, должен был доказать, что сексуальную ориентацию и половую самоидентификацию в человеке определяет воспитание, а не природа. Он посоветовал родителям провести операцию по смене пола ребенка и воспитывать его в дальнейшем как девочку. Наличие брата близнеца позволяло доктору Мани собрать больше доказательств, подтверждающих его теорию.

Но все пошло совсем не так, как планировал психолог. Ребенок категорически отказывался быть Брендой: ненавидел платья и предпочитал играть машинками, а не куклами. В школе Бренду дразнили ведь, несмотря на операцию, она все равно больше походила на мальчика. Бедняжка постоянно подвергалась насмешкам и унижениям.

Несмотря на ее мучения, доктор Мани чувствовал себя победителем и публиковал научные статьи о своем эксперименте. Страдания ребенка и его проблемы в общении со сверстниками он считал издержками пресловутого «трудного возраста», и уверял родителей, что вскоре все наладится.

Дэвид подрос, узнал правду и потребовал вернуть ему мужской пол. Доктор прекратил публикации, свернул свою работу, и долгое время о нем ничего не было слышно. Только в 1997 году в архивах обнаружились документы, которые предали широкой огласке трагедию несчастного Дэвида.