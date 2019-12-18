Как избавиться от висцерального жира?

Практически все знают, что ожирение является серьёзным хроническим заболеванием, связанным с наличием избыточного жира в организме. Огромный вес пагубно воздействует на человеческое здоровье, поэтому не стоит доводить себя до такого состояния. Если ожирение произошло не из-за лени или чрезмерного употребления пищи, с этим также необходимо бороться. К тому же, стоит отметить, что висцеральный жир — это самый опасный вид ожирения, поскольку он душит все человеческие внутренние органы.

Не стоит обманывать себя в том, что имеющийся жир является тем самым энергетическим запасом, который не несёт никакой угрозы здоровью. На висцеральный жир нужно обращать внимание, поскольку, как было указано выше, он опасен. Он обволакивает внутренние органы, и если его больше на 10-15% от общего объёма жира, который присутствует в теле, то он стопроцентно опасен. Из-за обволакивания, жир мешает органам стабильно функционировать, что не является правильным. Помимо этого, у человека ухудшается здоровье, ведь у него появляется одышка, утомляемость, метаболический синдром, сахарный диабет, сонное апное и системное воспаление. Стоит отметить, что это не весь перечень болезней, которые могут возникнуть от висцерального жира.

Если читающий подозревает, что у него есть такая проблема, то можно легко выяснить правдивость такого предположения. К слову, человеку необходимо обратиться в лечебное учреждение, пройти осмотр у доктора, чтобы он, в итоге, назначил необходимые обследования. Обычно, чтобы выявить висцеральный жир, человека отправляют на биоимпедансный анализ, или иными словами — диагностика композитного состава тела. При этом процедура является быстрой и безболезненной, поэтому никаких трудностей не возникнет.

Для того чтобы снизить количество жира, человеку понадобится придерживаться правильного баланса поступающих энергетических компонентов. Если говорить простыми словами, то сколько человек съел, столько он должен потратить. Увидеть положительные результаты можно лишь в том случае, когда создастся отрицательный баланс при регулярной физической нагрузке. Стоит отметить, что если человек будет употреблять больше, чем тратит, то прогресс никогда не появится.

Глядя на результаты исследования, которые неоднократно проводились специалистами, можно сделать вывод, что самые сложные компоненты, провоцировавшие появление сахарного диабета, ожирения, гипертонического заболевания, уменьшались только у категории пациентов, где физическая активность была постоянной, а калораж сниженным. Жировая ткань начинает пропадать только тогда, когда человек придерживается этих двух факторов. Также начинало уменьшаться системное воспаление. Не обязательно ходить в спортивный зал, но настоятельно рекомендуется много двигаться.