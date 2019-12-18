Как понять, что брак действительно счастливый?

Часто бывает, что с первого взгляда двое людей кажутся счастливыми в браке и любимыми друг другом, а на самом деле в тайне изменяют или ненавидят друг друга. Как определить, что семейный союз действительно крепкий?

Попытаемся описать идеальные отношения в супружеской паре:

Муж и жена понимают друг друга с полуслова.

Пара ценит друг друга и принимает такими, как они есть.

В семье отсутствуют унижения и оскорбления, царит романтическая и дружелюбная атмосфера.

Все недопонимания обсуждаются партнерами, а не копятся и со временем выливаются в большую ссору.

Супруг и жена уверены друг в друге, хотят продолжать и развивать свои отношения.

В счастливом браке должны быть удовлетворены потребности:

В близости духовной и физической.

Это очень важно. Супруги должны поддерживать друг друга, заботиться, делиться своими мыслями и переживаниями, сопереживать друг другу. Духовная близость создает атмосферу настоящего уюта. Физическая близость заключается в тактильных контактах и прикосновениях, привязанных к нежности.

В качественном сексе.

Как ни крути, секс — важная составляющая счастливого брака. Очень важно, чтобы он был спонтанным и приятным обеим партнерам. Между ними должно быть полное доверие. Они должны знать все желания друг друга. Брак может испортить стыд от секса, тревога от неполученного оргазма, стремление к зависимости и зависть.

В поддержке.

Все люди нуждаются в поддержке, особенно от близкого человека. Без этого пункта невозможно полное доверие и счастливых отношений достичь не получится.

В принятии друг друга и самого себя.

Партнеры не должны бояться самих себя, бояться показаться глупыми или смешными. Несмотря на все недостатки, ваш человек всегда останется с вами.

Как понять, что брак несчастлив?

Прежде всего, вы зависите от партнера, ведь он принимает все решения за вас. Диктаторство — всегда плохо. Не стоит терпеть такого отношения.

Также, если вы не можете раскрыть свое собственное «Я» перед партнером, то это не ваш человек.

Надеемся, что теперь вы понимаете, какую семью можно назвать действительно счастливой.