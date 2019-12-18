Как понять, что женщина свободна?

Как было бы здорово, если бы девушки носили с собой таблички, на которых было указано их семейное положение (замужем/свободна). Но, увы. И сегодня существует лишь один ориентир, позволяющий кавалерам понять, состоит понравившаяся им барышня в законном браке или нет. Однако в наше время немало красавиц предпочитает просто встречаться с парнями или жить в гражданском браке.

Как же можно понять, есть ли супруг у вашей очаровательной коллеги по работе, и сможет ли она принять ваше предложение о том, чтобы поужинать в ресторане? А ведь бывает и так, что девушка, согласившаяся на свидание, уже состоит в отношениях.

Ниже представлено несколько секретов, как определить семейное положение понравившейся барышни. Существует ряд вопросов, которые может задавать лишь одинокая дама. И для вас это будет своеобразным сигналом к действию.

Первое, чем интересуются не имеющие второй половинки девушки, – это серьезностью намерений мужчины. Современные парни обычно предпочитают свободные, ни к чему не обязывающие отношения. А вот у представительниц прекрасного пола очень развито чувство собственничества. И они стремятся к серьезным отношениям. Поэтому при знакомстве с новым кавалером девушка пытается получить максимальный объем информации.

Барышня может осторожно, «прощупывая почву», расспрашивать потенциального жениха о его бывшей подруге, причине разрыва отношений с ней и о длительности последнего романа. Будьте уверены: все ваши ответы она запомнит, «обработает», а потом сделает определенные выводы.

Если же у девушки уже есть бойфренд, но она утаила от вас это, то озвученные выше вопросы вы от нее не услышите. И ваши ответы на подобные вопросы ее совсем не интересуют.

Свободные дамы также пытаются получить информацию о том, где проживает потенциальный избранник, является ли он владельцем какой-либо недвижимости или же делит жилплощадь со своими родителями. Таким образом девушки узнают о материальном положении мужчин.

Большинство молодых красавиц считает, что к 30-летнему возрасту парень должен добиться финансового успеха, купить машину, иметь собственную квартиру с хорошим ремонтом.

Но не надо думать, что все барышни, без исключения, имеют такие запросы. Есть дамы, которым достаточно наличие хотя бы чего-то одного из перечисленного выше. Все же на первом месте у них серьезные отношения с перспективой на свадьбу.

И здесь велика вероятность ошибки в выборе спутницы жизни. Ведь все вопросы, связанные с финансами, интересуют не только свободных, но и замужних дам. Они просто рассматривают мужчин как «запасной вариант», чтобы в один момент перебежать от менее успешного мужа к более успешному.

Но если барышня по-настоящему любит своего избранника, то никаких вопросов относительно материального положения она вам задавать не будет. Максимум, о чем может спросить состоящая в отношениях дама, – это о месте вашей работы.

Существует еще вопрос, который задают одинокие красавицы. Он звучит так: как вы относитесь к детишкам? И тут представительниц прекрасного пола можно условно разделить на 2 группы – тех, кто желает стать мамой, и тех, кто не восторге от этой затеи. От вашего ответа будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Еще одна тема, волнующая многих девушек, – планы на будущее. Собирается ли потенциальный жених развиваться в карьерном плане или его все устраивает. Барышню интересует, кем и где ее избранник видит себя через 3-5 лет. Ответ позволит ей сделать вывод о том, какой перед ней мужчина – ленивый или трудолюбивый, умеющий мечтать или не желающий заглядывать даже в ближайшее будущее.