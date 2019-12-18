Какую энергию стоит накапливать женщине

Во всех древних писаниях энергию делят на 2 типа. Где-то это мужская и женская, где-то солнечная и лунная, суть от названий не меняется.

Мужская(солнечная) энергия отвечает за активность, склонность к риску, смелость, силу и агрессивность. Она заставляет идти вперед, достигать цели и бороться за лидерство.

Женская(лунная) энергия отвечает за чувственность, нежность, мягкость, покой и умиротворение. Но главная особенность этой энергии в том, что она охлаждает пыл и предостерегает от глупых и опасных поступков.

Бесспорно, оба типа энергии хороши. И мужская, и женская имеют свою личную точку применения. Однако гораздо важнее то, что обе они имеют своего, так называемого, «носителя».

Воспитание в стиле Unisex

В современном мире часто уже с самого детства энергия развивается неверно, так как способы воспитания не делят по гендерному признаку. И девочек, и мальчиков обучают одинаковым вещам. Мир стремительно движется к тому, чтобы убрать любое разделение по признаку пола. К примеру, в Швеции этому уделяют особое внимание – в школах убрали все половые ассоциации, формирующие гендерные стереотипы. В этих же целях был принят закон, по которому детей можно называть исключительно «оно».

У всего этого есть как положительные, так и отрицательные стороны, итак, плюсы воспитания «унисекс»:

Удобство. Не нужно напрягаться и придумывать отдельные программы обучения и формировать группы.

Экономия. Единые учебники и учителя дешевле раздельных.

Проще управлять. Общество, которое воспитано по одним законам взбунтуется с меньшей долей вероятности.

Как видно все эти плюсы являются положительными только для государства, но не для людей.

Итак, минусы:

Девочки чувствуют себя угнетенно. Часто у них возникает чувство, что они лишние и неправильные, так как многие вещ в школе ориентированы на мальчиков и соответственно даются им проще,

Лишние предметы. Некоторые школьные предметы совершенно бесполезны для девочек они им непонятны и неинтересны.

Не учат быть мужчиной. Хоть и школьная программа больше заточена под мальчиков, никто их не учит быть настоящими мужчинами.

Важную часть жизненных знаний в школе не преподают. Там могут научить читать и писать, но не научат проявлять себя и свои таланты, выбирать спутников жизни, брать на себя ответственность, воспитывать детей и т.д.

Что же плохого в том, чтобы воспитание было общем, неразделенным на гендеры? А плохо, то что все это развивает только солнечную энергию. А для девушки это неприемлемо. Ведь идти путем предназначенным мужчине противоестественно.

Ведь сколько бы кто ни говорил, что карьера – то счастье, любая бизнес леди мечтает о сильном мужском плече и семье. А для крепкой семьи нужен правильный баланс энергии.

Далее рассмотрены разные варианты сочетания энергии двух человек, состоящих в отношениях:

ОН – Солнечная

ОНА – Лунная

Такая семья – идеальный вариант развития событий. Мужчина будет лидером,берущим на себя ответственность и решающим все вопросы, женщина будет его поддержкой. В такой паре оба будут счастливы, так как каждый идет своим путем и не играет чужую роль.

ОН – Лунная

ОНА – Солнечная

К сожалению, такие семьи все чаще встречаются в современном мире. Женщины берут на себя мужскую роль и тянут на себе всю семью. Такая пара, возможно, проживет друг с другом несколько лет, но рано или поздно все рухнет: её тело устанет реализовывать потенциал солнечной энергии, а он устанет быть тюфяком, и найдет девушку, которая идет лунным путем.

ОН – Солнечная

ОНА – Солнечная

Такая семья существовать просто не сможет. Их взаимоотношения будут построены на вечной конкуренции друг с другом и попытках каждого взять ситуацию в свои руки.

ОН – Лунная

ОНА – Лунная

Такое бывает довольно-таки редко, но в семье, где оба идут путем лунной энергии все будет относительно хорошо. Однако такие отношения будут построены не на любви и страсти, а скорее на симпатии и глубокой привязанности друг к другу.

Из всего этого можно сделать вывод, что трещат по швам отношения, в которых женщина пытается идти не своей дорогой и развивает солнечную энергию. Так что ответ на вопрос: «Какую энергию накапливать женщине?», очевиден.