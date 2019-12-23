Лучшие варианты подарков для любимой подруги на Новый год

Абсолютно каждый человек ждёт Новый год, ведь этот праздник ассоциируется с началом чего-то нового. Тем более, долгожданное торжество является хорошим поводом, чтобы поздравить лучшую подругу. Естественно, что подарок необходимо выбирать заранее, а не за несколько часов до начала Нового 2020 года. К счастью, женщины хотят очень многого, поэтому подарок можно легко выбрать.

Но в первую очередь, нужно опираться на предпочтения подруги, чтобы подарить ей то, что она хочет. Данная статья расскажет о всевозможных новогодних презентах, которые идеально подойдут для любимой подруги. Самое главное — это исходить из собственных денежных возможностей и постараться предоставить положительные эмоции потенциальному получателю.

Косметические процедуры

Определённая категория девушек посещает салоны на регулярной основе, чтобы поддерживать идеальное состояние внешнего вида. Но большая часть предпочитает заниматься этим в домашних условиях, поскольку так экономней в финансовом плане. Если ваша подруга предпочитает определённые процедуры, то в ваших руках уже будет козырь, поскольку вы будете знать, что ей подарить. К примеру, вы сможете преподнести ей презент в качестве бьюти бокса, сертификата на татуировку/пирсинг, абонемент в тренажёрный зал и многое другое.

Образование

Новогодние каникулы — это отличное время, чтобы провести её с пользой, поэтому оно подходит для саморазвития. Перед тем, как определиться с выбором, необходимо проанализировать вкусовые предпочтения подруги, чтобы понять её интересы. Девушка будет благодарна вам, если вы подарите ей любой из сертификатов, к примеру, на кулинарные курсы, обучение массажу/автошколе, по изучению иностранного языка и т.д.

Путешествие и развлечение

Есть две категории людей на Новый год: одни предпочитают сидеть дома и объедать новогодний стол, а другие — активный отдых. Если ваша подруга относится ко второму типу людей, то вы можете предложить ей такой отдых: купон для катания на хаски, билет на концерт любимого певца, туристическую поездку, сертификат на ледовый каток и прочее.

Душевные подарки

Если ваша подруга обеспечена и ни в чём не нуждается, то это не повод оставлять её без подарка. В первую очередь, презент должен позитивно удивить человека, а не иметь практическое применение. В качестве варианта можете подарить настольную игру, проектор звёздного неба, коллаж из совместных фотографий, тематическую фотосессию в студии и другое.

Съедобные подарки

Презент, который можно съесть, является идеальным подарком, ведь для него точно найдётся применение. Однако, необходимо придумать что-то оригинальное, поскольку обычная плитка шоколада не подойдёт в качестве новогоднего подарка. Если хотите сделать оригинальный подарок, то для этого подойдут такие варианты: корзина с тропическими фруктами ассорти, набор для приготовления роллов и суши, мини-бар элитного алкоголя, сладкая коробка с зарубежными конфетами и так далее.