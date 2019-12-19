Макияж на Новый 2020-й год

Праздник Нового года уже совсем скоро войдёт в дом каждой российской семьи, а потому каждой представительнице прекрасного пола уже пора продумывать модный макияж на предстоящее торжество. Поскольку 2020 год принадлежит Крысе, то в нём будут популярны такие качества, как сдержанность, элегантность и строгость. Если говорить о цветовой гамме, то отдавать предпочтение стоит оттенкам серого.

Серые тона в макияже

Немало стилистов отмечают, что в предстоящую новогоднюю ночь предпочтение стоит отдать всевозможным серым оттенкам, начиная от слегка отличимого пепельного, и заканчивая гафитовым.

В тренде на данный момент находится мистический смоки-айс. Он прекрасно будет смотреться на тех девушках, у которых зелёные или серые глаза. Примечательно, что подобный макияж хорошо подходит как брюнеткам, так и обладательницам блондинистых волос. Современная мода способна предложить девушкам много вариаций «смоки» в визаже. Главное, чтобы образ после нанесения косметики так и остался естественным, и в нём не появились какие-то намёки на вульгарность.

Белая дымка

Одна из вариаций «смоки». В ней используют белые тени. Визажисты отмечают, что такой вариант подойдёт тем девушкам, которые не просто хотят выделить глаза, но и увеличить их визуально. «Белую дымку» считают весьма популярным макияжем в предстоящем 2020 году, поскольку отмечают этот стиль как один из наиболее актуальных. Да и вообще белый цвет отмечают как основной во многих сферах, в том числе и для украшения ёлки, и для создания новогоднего декора в помещении.

Белые тени отлично сочетаются со многими другими цветами. Так можно создать плавные переходы от белого до лилового или серого.

Нюдовый

Естественности можно добиться и совсем без макияжа. Такой подход был популярен в прошлых годах и на текущий момент не утратил своей популярности. Правда, сделать нюдовый макияж совсем непросто. При этом важно, чтобы получилась мягкая матовость, а внутреннее свечение получилось естественным, ничем не отличающимся от того, как выглядит совершенно здоровая кожа. Нюдовый макияж подойдёт тем девушкам, которые собираются встречать Новый год в белом, кремовом или светло-сером платье.

Блестящие тени

Подобный макияж хорош для создания строгого образа. Именно поэтому он идеально подходит для новогоднего празднования, или любого иного торжества, для которого яркие оттенки не подойдут. Благодаря блестящим стрелкам взгляд девушки станет выразительнее, и будет более праздным.