Несколько причин, из-за которых женщины хотят быть многодетными

Многодетность всегда была распространённым явлением, поэтому этим никого нельзя было удивить в России. Можно сказать, что семьи, где количество детей не превышало двух, считались исключением из общего правила. Такие семьи были редкостью на российской территории. Но время идёт, и, соответственно, всё меняется. В нынешнее время люди заводят как можно меньше детей, поскольку такое количество проще содержать. Даже появилось такое западное направление, как чайлдфри, суть которого состоит из отказа от детей.

Естественно, что Россия вбирает в себя множество национальных особенностей и их культуру. К примеру, в мусульманских традициях одобряется многодетность. По сей день они следуют такому принципу, и их полностью это устраивает. Некоторые российские жители также предпочитают многодетность.

Из-за религиозных побуждений

Как показывает статистика, большинство верующих людей создают многодетные семьи неосознанно, поскольку они следуют древним мотивам. В религиозной среде бытует установка, в которой православные должны рожать столько детей, сколько Бог даст. В первую очередь, данная позиция пропагандирует огромное количество церквей, а во-вторых — данное выражение воспринимается искажённо, поскольку строчка «жена спасётся через чадородие» вырвана из контекста. Многие не хотят углубляться в смысл написанного, поэтому следуют стереотипным указаниям. Впрочем, каждый воспринимает религию по-своему и поступает так, как считает нужным.

Великое материнское чувство

После рождения ребёнка мать находится с ним 24 часа в сутки. Такое продолжается на протяжении 2-3 лет. Во время этого мать находится в симбиозе с ребёнком, ведь она постоянно находится рядом с ним, проявляя заботу, внимание и любовь. В целом, женщина чувствует, что нужна собственному малышу. Но когда дитя достигает трёхлетнего возраста, оно начинает учиться всему самостоятельно, и в целом с годами ребёнок перестаёт нуждаться в матери. Женщина чувствует себя потерянно, ведь ребёнок растёт, и былое время не вернуть. В следствие этого, она решает родить нового малыша, чтобы испытать аналогичные чувства. Нередко бывают такие случаи, когда мать проявляет меньше внимания к старшим детям, а начинает посвящать всё время младшим.

Гормоны

Во время беременности у женщины происходит токсикоз. В этот период у неё вырабатываются гормоны, которые делают её счастливой. В этот момент беременная чувствует себя прекрасно. Возможно, что ради повторного ощущения счастья, женщины вновь хотят забеременеть.

Самореализация

Раз женщине не удалось реализоваться в какой-то профессии, то хотя-бы материнство поможет занять статус многодетной матери. Увы, рожать могут многие, но настоящей матерью может быть не каждая. Поэтому нужно рожать ребёнка лишь по желанию, а не для реализации.