О чем говорят рисунки вашего ребенка

Детский рисунок – идеальный помощник для родителей в понимании чувств и переживаний своих детей. Чтобы понять, что беспокоит ребенка. достаточно лишь заглянуть в его рисунок и проанализировать.
Цвет
- Если в рисунке все цвета на своём месте, то есть трава зеленая, небо голубое, солнце желтое и т.д., поводов для волнения нет.
- Если преобладают яркие кричащие цвета, то у ребенка есть предрасположенность к гиперактивности.
- Темные ненасыщенные цвета, такие как темно-синий, болотный, коричневый говорят о грусти, возможно, маленький автор рисунка скучает по кому-либо
- Черный цвет и сильная, рвущая бумагу штриховка должна как минимум насторожить, так как эти детали могут указывать на подавленное состояние и страх.
Сюжет
- Мультипликационные персонажи на детских рисунках совершенно обычное явление. Они означают, что с ребенком все в порядке и родителям волноваться не о чем.
- Рисунки животных помогут понять душевное состояние ребенка. Стоит обращать внимание на настроение изображённого зверька ведь оно часто передает переживания ребенка.
- Рисунки танков, самолетов, сражений также не должны вызывать беспокойства. Они помогают выплеснуть абсолютно естественную агрессию.
- Если ребенок изображает какие-либо катастрофы или насилие, то стоит немедленно начинать принимать меры. Ведь такие рисунки говорят о страхе и тревожности
Портрет семьи
- Идеальный вариант, указывающий на уверенность и комфорт ребенка, это когда все члены семьи изображены вместе.
- На нехватку родительской любви и внимания указывает изображение самого себя либо отдельно или непропорционально маленьким по отношению к окружению.
- Если кто-либо из членов семьи отсутствует или изображён отдельно от всех, то скорее всего, у ребенка конфликт с ним.
- Появление на рисунках вымышленных персонажей указывает на нехватку общения.
- При отсутствии на семейном портрете самого ребенка, родителям стоит заволноваться, так как это указывает на то, что он чувствует себя лишним и нелюбимым.
Из всего вышеперечисленного понятно, что детские рисунки способны дать бесценную информацию о психологическом состоянии ребенка.
А что рисует Ваш ребенок?