О чем говорят рисунки вашего ребенка

Детский рисунок – идеальный помощник для родителей в понимании чувств и переживаний своих детей. Чтобы понять, что беспокоит ребенка. достаточно лишь заглянуть в его рисунок и проанализировать.

Цвет

Если в рисунке все цвета на своём месте, то есть трава зеленая, небо голубое, солнце желтое и т.д., поводов для волнения нет. Если преобладают яркие кричащие цвета, то у ребенка есть предрасположенность к гиперактивности. Темные ненасыщенные цвета, такие как темно-синий, болотный, коричневый говорят о грусти, возможно, маленький автор рисунка скучает по кому-либо Черный цвет и сильная, рвущая бумагу штриховка должна как минимум насторожить, так как эти детали могут указывать на подавленное состояние и страх.

Сюжет

Мультипликационные персонажи на детских рисунках совершенно обычное явление. Они означают, что с ребенком все в порядке и родителям волноваться не о чем. Рисунки животных помогут понять душевное состояние ребенка. Стоит обращать внимание на настроение изображённого зверька ведь оно часто передает переживания ребенка. Рисунки танков, самолетов, сражений также не должны вызывать беспокойства. Они помогают выплеснуть абсолютно естественную агрессию. Если ребенок изображает какие-либо катастрофы или насилие, то стоит немедленно начинать принимать меры. Ведь такие рисунки говорят о страхе и тревожности

Портрет семьи

Идеальный вариант, указывающий на уверенность и комфорт ребенка, это когда все члены семьи изображены вместе. На нехватку родительской любви и внимания указывает изображение самого себя либо отдельно или непропорционально маленьким по отношению к окружению. Если кто-либо из членов семьи отсутствует или изображён отдельно от всех, то скорее всего, у ребенка конфликт с ним. Появление на рисунках вымышленных персонажей указывает на нехватку общения. При отсутствии на семейном портрете самого ребенка, родителям стоит заволноваться, так как это указывает на то, что он чувствует себя лишним и нелюбимым.

Из всего вышеперечисленного понятно, что детские рисунки способны дать бесценную информацию о психологическом состоянии ребенка.