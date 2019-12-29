Основная обязанность мужчин в отношениях

Мужчина и женщина в отношениях имеют определенные обязанности, которые они берут на себя добровольно. Обсуждать их нужно не только перед свадьбой, а в самом начале отношений, чтобы потом не было обид и недопонимания.

Психолог говорит, что мужчина в семье должен отвечать за безопасность, которую муж и жена понимают по-разному. В частности, для мужчин – это защита от внешних угроз, под которыми понимают воров, хулиганов. Женщины же считают, что безопасность – это чувствовать себя комфортно и спокойно. Чувство защищенности барышням дают не забор и колючая проволока вокруг их личности и территории, а поведение мужчин, их поступки.

Если этого нет, тогда возникает чувство незащищенности.

Причина № 1. Не сдерживаются обещания

Когда мужчины не сдерживают данное слово, тогда барышни начинают нервничать, ощущая, что мужчина может в любой момент подвести. Появляется тревога, которая копится и проявляется в виде скандалов, претензий и истерик.

Психологи говорят, что если мужчина что-то пообещал, то слово надо держать.

Причина № 2. Понимать эмоции женщин

Это сложно, но необходимо. Ведь прекрасный пол ищет защиту от страха, а не от чувства опасности. Из-за выделения гормона стресса кортизола, начинаются тревоги и беспокойства. Страхи предупреждают о возможной опасности, даже воображаемой. Мужчины на такие проявления страха обычно реагируют с юмором, поскольку у них в крови присутствует адреналин, дарящий гормон бесстрашия.

Женщин нужно слушать, обнимать, когда она паникует, сказать, что все наладится и будет хорошо. Больше половины семейных драм и проблем можно решить именно таким простым приемом. Женщина не должна гасить эмоции, она должна их проявлять, а мужчина принимать такие всплески. Тогда барышня будет чувствовать, что полностью защищена со стороны партнера от тревог и страхов.

Партнерам в отношениях нужна поддержка, и не только женщинам, а и мужчинам.