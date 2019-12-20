Причины, по которым отношения разваливаются

У многих женщин есть серьезная проблема с поиском партнера. Казалось бы, этот мужчина идеально подходит, уже можно начинать фантазировать о совместной жизни с ним, но ничего не получается. В такие моменты не понимаешь, что же не так. И тут всё очень просто. Есть несколько причин, по которым любовь так и не наступает.

Влияние родителей

Первая ошибка заключается в том, что родители воздействуют на выбор женщины. Во-первых, они могут сильно лезть в личную жизнь женщины. К тому же, женщина может ещё не познать самостоятельной жизни. Если вам 20 лет, и вы только начали жить самостоятельно, лучше пока не искать пару. Ведь только через несколько лет самостоятельного решения трудностей удастся понять, какой именно партнер вам действительно нужен. Проживая с родителями, невольно копируешь их систему ценностей, что может помешать, ведь все мы разные.

К тому же, следует оградить родителей от своих отношений с мужчинами. Не полностью, но тактично держать их на расстоянии.

Повторение не мать учения

Повторение одного и того же помогает в жизни, но только не в отношениях. Проблема многих женщин заключается в том, что они делают одно и то же в каждых отношениях. Они ищут одинаковых мужчин, ведут себя с ними одинаково. Как итог, результат тоже один и тот же. Постарайтесь изменить своё поведение в отношениях, и само отношение к мужчинам. Это поможет.

Разные цели

Мужчина и женщина должны преследовать одни цели в жизни. Если вы ищете знаний, мужчина тоже их должен искать. Если вы ищете денег, мужчина тоже должен быть таким. Суть ясна, ищите того, кто будет помогать вам, и кому будете помогать вы.

Нет терпимости

В современном мире люди не чинят ничего. Сломанные вещи выбрасывают, а от проблемных отношений отказываются. И если с вещами такой подход можно назвать нормальным, то с отношениями всё немного сложнее.

Если вы хотите счастливо прожить жизнь с каким-то человеком, стерпеться вместе. А для этого нужно решать проблемы. Если расставаться при первых же ссорах, то отношений не будет никогда. Ведь ссоры и проблемы — неотъемлемая часть семейной жизни. В долгосрочной перспективе без них никак не получится.

Он изменится

Последнее, что является огромной проблемой, заключается в излишней фантазии у женщин. Речь идет о том, что они верят в магические изменения после брака. Но что поменяется в жизни мужчины? У него появится вторая половинка, но пристрастия останутся. Если мужчина любит пить, курить, изменять, играть, так далее, он продолжит это делать, никаких изменений не будет. Шанс настолько мал, что скорее палка выстрелит, чем мужчина поменяется.

Речь о том, что сами по себе отношения — не аргумент. Если вы готовы терпеть и бороться за благосостояние семьи, то проблему можно решить. Но если вы надеетесь на магический щелчок, то его не будет, в голове нет переключателя.