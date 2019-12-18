Семья без папы: 5 важных правил

Отец – это главный пример и защитник каждого ребенка. Он занимается воспитанием, помогает общаться и учит, тем самым прокладывает для сына или дочь путь в самостоятельный мир. Сейчас нередко происходят ссоры, которые в итоге приводят к разводу. От развода в первую очередь страдают дети. Поскольку многие женщины не знают как вести себя при воспитании детей и совершают непоправимые ошибки. А другие мамы способны воспитать детей, чтобы те в будущем стали хорошими людьми. Существует несколько правил воспитания, которых стоит придерживаться.

Негативный образ отца

Чтобы ребенок имел только положительные черты характера, при воспитании стоит акцентироваться на хороших качествах отца. Иногда женщины не могут увидеть в бывшем супруге никаких положительных качеств. Но, несмотря на это, женщины имеют детей от такого плохого человека. Обычно в начале отношения между людьми складываются наилучшим образом. При олицетворении отца с отрицательной стороны, ребенок будет чувствовать себя плохим. Поэтому ребенок должен слышать об отце только хорошее.

Запрет видеться с отцом

Есть отцы, которые после развода отдаляются от своих детей и перестают общаться. А дети в свою очередь считают себя брошенными и чувствуют обиду. Если бывший муж любит своих детей, он обязательно проявит инициативу увидеться с ними. Иногда бывает так, что отец хочет видеться с детьми, но не может из-за запрета со стороны их матери. Психологи считают, что общение с отцом является самым важным при воспитании детей. Кроме него, дети нуждаются в общении с родственниками отца. Запрещая общаться, женщины наказывают своих детей и ставят свою гордость превыше всего.

Проявление гиперопеки

Большинство мам считают, что отсутствие отцовской любви можно восполнить чрезмерной опекой. Особенно гиперопека отрицательно сказывается на мальчиках. В итоге мальчики становятся эгоистами и будут считать, что им все должны. Нужно показать ребенку, что в семье все имеют равные права, и каждый должен выполнять определенную обязанность.

Обвинения

Есть категория женщин, которая из-за несостоявшейся семейной жизни, начинает искать виновного. В данном случае объектом обвинений может стать ребенок. В душе ребенка остается и развивается чувство вины, которое может разрушить его будущее и психику. Последствия могут быть необратимыми. При разводе важно понять, что дети в этом не виноваты.

Поиск значимого мужчину вне семьи

Большинство современных дам могут жить без мужчин. И при воспитании их дети видят только женскую модель поведения. Отсутствие отцовской любви могут восполнить дядя или дедушка. Если таковых родственников нет, стоит найти значимого мужчину вне семьи. Так сыновья стараются быть похожим на умного и сильного мужчину.

Для этого нужно:

Нужно записать ребенка в спортивную секцию, где работает квалифицированный тренер. В таком случае тренер может стать авторитетным примером для подражания. По наступлению определенного возраста сына можно отправить в кадетский корпус. В кадетской школе мальчики станут настоящими мужчинами с твердым характером.

Соблюдение правил поможет в правильном воспитании детей.