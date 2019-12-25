Сколько раз в России можно выйти замуж?

Согласно официальным данным в 2018 году в нашей стране 893 000 пар официально зарегистрировали отношения, то есть вступили в брак. Большинство отправившихся в загс женятся или выходят замуж впервые. Однако есть и те граждане, которые вновь решаются на свадьбу после первого, второго и даже третьего неудачного опыта в личной жизни. У кого-то уже некуда в паспорте ставить штампы о браках и разводах.

Сколько раз в нашей стране можно жениться/выходить замуж?

Особенности и нормы регистрации указаны в Семейном Кодексе РФ. Там же перечислены обстоятельства, при которых брак официально не может быть признан. Главное, чтобы жених и невеста на момент подачи заявления в загс были свободными от «Уз Гименея». И не важно, сколько браков было у них ранее.

В статье №14 Семейного кодекса РФ указано следующее:

Если невеста или жених уже состоят в браке, зарегистрированном сотрудником ЗАГСа, то они не могут официально оформить отношения, пока не разведутся. Регистрация брака невозможна в том случае, если одна из сторон признана судом недееспособной ввиду наличия психического заболевания. Не смогут вступить в брак граждане, приходящиеся друг другу ближайшими родственниками. Речь идет о родителях и их детях (в том числе приемных), бабушках, дедушках и их внуках, полнородных/неполнородных (имеющих общего родителя – мать или отца) сестрах и братьях.

Есть еще один важный момент, который стоит учитывать перед подачей заявления в ЗАГС. Это возраст людей, желающих сыграть свадьбу. Им должно исполниться 18 лет. Лишь в этом случае они могут рассчитывать на официальную регистрацию отношений.

Хотя в некоторых случаях лица, достигшие 16-летнего возраста, могут стать мужем и женой. В статье №13 СК РФ сказано, что разрешение в этом случае нужно получить от представителей органов местного самоуправления. И причины должны быть уважительными. К ним можно отнести следующие:

«Интересное» положение невесты. Это необходимо подтвердить справкой от врача-гинеколога. Рождение общего малыша. Фактические брачные отношения (совместное проживание). Призыв жениха на службу в армию (нужно предъявить оригинал или копию повестки).

Лишь в особых случаях влюбленным, которым нет еще и 16 лет, могут разрешить официально создать семью. Порядок и условия регистрации подобных браков устанавливаются законами субъектов (регионов) РФ.