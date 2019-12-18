Стоит задуматься: 5 признаков того, что вы готовы стать матерью

Психологи считают, что семью и рождение детей нужно планировать заранее. Ведь это требует большой ответственности и осознанности. Дети являются продолжением рода и наследуют определенные качества от своих родителей. Если женщина чаще начала думать о рождении ребенка, то стоит прислушаться к внутренним ощущениям. Многие женщины, которые заводят детей, потом посещают психотерапевта, поскольку они не ожидали, что материнство – это так трудно. Учитывая все нюансы, психологи составили список признаков готовности женщин к материнству.

Отношения с партнером

Ребенок получает полноценное воспитание при наличии обоих родителей. За последние несколько лет в моду вошло такое понятие, как «рожу для себя». Многие женщины рожают детей, не выходя замуж. Поскольку они считают, что могут дать все необходимое для ребенка. На самом деле ребенок может получить хорошее воспитание только в полноценной семье. Перед тем, как заводить ребенка, пара должна найти общий язык и притереться друг к другу. Если пара постоянно ссорится, им в первую очередь нужно наладить личностные отношения и привести жизнь в порядок.

Ребенок должен быть желанным

Некоторые женщины совершают ошибку и рожают ребенка ради того, чтобы удержать мужа. Такая ошибка является самой большой. Во-первых, если мужчина захочет уйти, его ничего не удержит. Во-вторых, жизнь ребенка может быть испорчена.

Готовность к жизненным переменам

После рождения ребенка, женщины все свое свободное время будет уделять малышу. Она забудет о себе, поскольку малышу требуется много внимания. Такое обычно происходит, пока ребенку не исполнится 5 лет. И поэтому важно осуществить свои личные цели до рождения ребенка.

Финансовая независимость

При планировании детей материальное положение является главным фактором. Родственники могут сказать, что обязательно помогут. Но при появлении ребенка женщина может рассчитывать только на себя и супруга. Кроме времени и заботы, на ребенка потребуются большие затраты. И поэтому перед планированием ребенка стоит запастись семейным капиталом.

Удовлетворительное эмоциональное состояние

После рождения ребенок в первую очередь чувствует и воспринимает окружение через эмоциональное состояние матери. Стресс и депрессии во время беременности будут проявляться в виде невроза у детей. До 6 лет ребенок будет эмоционально связан с матерью. Поэтому при наличии депрессивного состояния и стресса стоит обратиться к психологу. Квалифицированный специалист поможет решить все личностные проблемы.