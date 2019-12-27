Заеды на губах: как избавиться навсегда

Всем известные заеды на губах в медицине имеют сложное название «угловой хейлит». По факту это дерматологическое заболевание, раздражающее кожу в уголках рта. Может сопровождаться вторичными симптомами или просто проявлять внешнее изменение кожи.

Причины появления

Активатором раздражения кожного покрова в уголках губ является слюна. Ее скопление провоцирует раздражение и развитие бактериальных форм вблизи слизистых оболочек.

Вторичные признаки ангулита вызывает жжение и ощущение сухости кожного покрова на пораженном участке. Следствием этого является периодическое облизывание губ, что еще больше усугубляет патологию. Проникновение бактерий через образовавшиеся трещины провоцируют воспалительный процесс. И здесь становятся необходимыми дополнительные меры лечения.

Причиной возникновения служат в большинстве случаев грибок или инфекции (стафилококк и стрептококк).

Как заеды «выбирают жертву»

Практика показывает, что есть люди, предрасположенные к появлению заед, а есть те, кто ими не страдает вовсе. Зачастую люди оправдывают их появление своей брезгливостью. Это конечно стереотип, более научное предположение – это особенность организма к более обильному выделению слюны и ее скоплению.

Среди населения можно выделить людей, попадающих в группу риска. К ним относятся обладатели следующих факторов:

Форма губ с опущенными уголками и заломами;

Низкая упругость ь кожи и западание уголков рта;

Неверно подобранные зубные протезы;

Молочница ротовой полости;

Стоматологические заболевания;

Вирусная инфекция;

Диабет;

Иммунодефицит;

Анемия.

Возраст старше 60 лет;

Аутоиммунное заболевание.

Методы лечения

Избавиться от привычки облизывать губы. Консультация терапевта и дерматолога. Прием противогрибковых средств. Повышение функции иммунитета.