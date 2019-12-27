Заеды на губах: как избавиться навсегда

Всем известные заеды на губах в медицине имеют сложное название «угловой хейлит». По факту это дерматологическое заболевание, раздражающее кожу в уголках рта. Может сопровождаться вторичными симптомами или просто проявлять внешнее изменение кожи.
Причины появления
Активатором раздражения кожного покрова в уголках губ является слюна. Ее скопление провоцирует раздражение и развитие бактериальных форм вблизи слизистых оболочек.
Вторичные признаки ангулита вызывает жжение и ощущение сухости кожного покрова на пораженном участке. Следствием этого является периодическое облизывание губ, что еще больше усугубляет патологию. Проникновение бактерий через образовавшиеся трещины провоцируют воспалительный процесс. И здесь становятся необходимыми дополнительные меры лечения.
Причиной возникновения служат в большинстве случаев грибок или инфекции (стафилококк и стрептококк).
Как заеды «выбирают жертву»
Практика показывает, что есть люди, предрасположенные к появлению заед, а есть те, кто ими не страдает вовсе. Зачастую люди оправдывают их появление своей брезгливостью. Это конечно стереотип, более научное предположение – это особенность организма к более обильному выделению слюны и ее скоплению.
Среди населения можно выделить людей, попадающих в группу риска. К ним относятся обладатели следующих факторов:
- Форма губ с опущенными уголками и заломами;
- Низкая упругость ь кожи и западание уголков рта;
- Неверно подобранные зубные протезы;
- Молочница ротовой полости;
- Стоматологические заболевания;
- Вирусная инфекция;
- Диабет;
- Иммунодефицит;
- Анемия.
- Возраст старше 60 лет;
- Аутоиммунное заболевание.
Методы лечения
- Избавиться от привычки облизывать губы.
- Консультация терапевта и дерматолога.
- Прием противогрибковых средств.
- Повышение функции иммунитета.
А как часто Вы страдаете этим недугом и как боритесь с ним?