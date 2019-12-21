Женственность глазами мужчин: на что обратить внимание

Мужчины и женщины по-разному понимают такое понятие, как женственность. В глазах прекрасной половины человечества – это нежность, мягкость и чувственность, приправленные легкой долей кокетства и гибкости. Все это правда, но является лишь вершиной айсберга.

В понятиях мужчин женственность – это способность вдохновлять на действия, не прилагая никаких усилий, только своим присутствием. Простой пример, в кафе за разными столиками сидят женщина и мужчина, бросающий на нее заинтересованные взгляды. В одном случае он так и не осмелится подойти, а в другом – сделает решительный шаг к ее столу. Почему? Только потому, что в ней включился некий магнит, заставивший его совершить это действие. Но знает ли она об этом свойстве, умеет ли им пользоваться?

Этот магнит и есть женственность. Но пользоваться ее получается далеко не всегда, а только в том случае если между людьми присутствует духовное партнерство. Инстинктивно женщина чувствует присутствие духа, цель которого ей близка. И сразу же ее тело меняется и подает невербальные сигналы мужчине.

Их тела становятся притягательны друг для друга, и, создавая пару, они объединяются в единый дух, чтобы служить самой Жизни. Именно через них Жизнь проявляет себя в бесконечной Вселенной.

Женщина подобна реке, свободно без сопротивления текущей по руслу. И, как река, она воспринимает все, что встречается на ее пути, и так же полна жизни. Это и есть истинное служение Жизни, которое в женщине выражается женственностью и материнством.

Подлинная женственность слагается из двух составляющих – интуиции и вдохновения. Ее цель – объединение с другим духом, для выполнения общей миссии. Преодолев первую ступень, женщина поднимается на вторую – материнство. Как ребенка, она вынашивает духовную идею, материализует ее, растит, а потом отпускает в самостоятельную жизнь. И вновь пришла пора включения женственности, но теперь она приравнивается к подвигу, ведь пройти этот цикл один раз достаточно просто, но проходить его раз за разом – тяжкий труд.

Вот и получается, что дар женственности свойственен только юным или находящимся в контакте со своим духом. Именно женственность, являющаяся истоком материнства, и есть высшим проявлением духовности прекрасной половины человечества.

Некоторые женщины ошибочно полагают, что раздавая указания мужу, они и проявляют свою женственность. Но указывать и направлять – это путь материнства. Женственность проявляется в покое и в молчаливом вдохновении других на действие.

Женственность для мужчин – это безграничное пространство, дающее ответы. Это Вселенная, призывающая Создателя, свет, притягивающий к себе, и покой, порождающий движение. Это энергия, дающая им силы, это их смысл жизни.