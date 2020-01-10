10 советов, которые помогут найти свою любовь

Каждая девушка мечтает о большой любви. Но бывает так, что женщина уже давно ждет вторую половинку. Не стоит отчаиваться и кидаться в объятия первого встречного. В этом вам помогут несколько простых советов.

Ищете вторую половинку в тех местах, где вам самой интересно. Например, если вам нравится слушать музыку определённой группы, сходите на её концерт. Возможно, что кому-то вы понравитесь. А если ни с кем не познакомитесь, то все равно отлично проведете время. У второй половинки должны быть интересы, схожие с вашими. Иначе вам быстро наскучат такие отношения. Поэтому не нужно искать молодого человека на катке, если вы совсем не любите кататься. Обращайте внимание на то, как молодой человек общается с окружающими. Ведь любовь можно построить только с добрым человеком, умеющим сопереживать и готовым придти на помощь. Сейчас большинство девушек смотрят на положение в обществе и материальное состояние мужчины. Да, это имеет значение, но все-таки главным остаются качества человека. Помните об этом. Современные нравы таковы, что если вы сделаете первый шаг навстречу понравившемуся мужчине, никто не обратит на это внимания. Но во всем хороша мера. Мужчины охотники. Поэтому просто флиртуйте с молодым человеком, возможно, уделите ему чуть больше внимания, чем другим. А если он всё-таки не пригласил вас на свидание, значит, это не ваша вторая половинка. Цените и уважайте себя. Первые свидания должны проходить только в позитивном ключе. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на человека. Не нужно рассказывать о своих проблемах. Ведь тогда мужчина будет ассоциировать вас с негативными эмоциями. Не впускайте в ваши отношения третьего человека. Когда вы познакомитесь с мужчиной, и ваш роман начнет развиваться, захочется поделиться с подружками своими чувствами. Но попытайтесь не слушать их советы. Отношения двух людей должны быть построены только на ваших решениях. А на вопросы типа «считает ли он тебя своей девушкой?», «почему он знакомит тебя с семьей?» не обращайте внимания. Не спешите переходить на новую ступень отношений. Постарайтесь больше узнать о человеке, прежде чем между вами случится близость, начнутся серьезные отношения, замужество. Не нужно спешить, ведь человека вы ищете на всю жизнь. Не будьте слишком категоричны. Если вам не понравилось что-то на первом свидании, то возможно стоит дать второй шанс человеку. Ведь он может стесняться или у него какие-то неприятности. Конечно, тратить время на того, кто не понравился совсем не нужно. Но не будьте слишком строги к людям. Гаджеты буквально поглотили современный мир. Не ищите любовь только в интернете. Если вам понравился молодой человек по переписке, не стройте иллюзий на его счет. Лучше встретиться в реальной жизни. Мужчина на самом деле может оказаться совсем не таким, каким вы его представляете. В отношениях партнеры должны оба идти навстречу друг к другу. Не стройте из себя гордую принцессу. Ведь мужчины так же хотят любви и заботы, как и женщины. Если молодой человек долгое время не видит к себе интерес, он может подумать, что вам не хочется продолжать отношения. Всегда оставайтесь собой. Ваша вторая половинка полюбит вас именно за те качества, которые, возможно, вам не нравятся. Да и комфортно может быть только с человеком, рядом с которым не нужно притворяться кем-то другим.

Живите полной жизнью. Любовь приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Не тратьте время впустую, наслаждайтесь каждым мгновением. Жизнь коротка. Любовь обязательно вас найдет.