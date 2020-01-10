10 советов, которые помогут найти свою любовь

Каждая девушка мечтает о большой любви. Но бывает так, что женщина уже давно ждет вторую половинку. Не стоит отчаиваться и кидаться в объятия первого встречного. В этом вам помогут несколько простых советов.
- Ищете вторую половинку в тех местах, где вам самой интересно. Например, если вам нравится слушать музыку определённой группы, сходите на её концерт. Возможно, что кому-то вы понравитесь. А если ни с кем не познакомитесь, то все равно отлично проведете время. У второй половинки должны быть интересы, схожие с вашими. Иначе вам быстро наскучат такие отношения. Поэтому не нужно искать молодого человека на катке, если вы совсем не любите кататься.
- Обращайте внимание на то, как молодой человек общается с окружающими. Ведь любовь можно построить только с добрым человеком, умеющим сопереживать и готовым придти на помощь. Сейчас большинство девушек смотрят на положение в обществе и материальное состояние мужчины. Да, это имеет значение, но все-таки главным остаются качества человека. Помните об этом.
- Современные нравы таковы, что если вы сделаете первый шаг навстречу понравившемуся мужчине, никто не обратит на это внимания. Но во всем хороша мера. Мужчины охотники. Поэтому просто флиртуйте с молодым человеком, возможно, уделите ему чуть больше внимания, чем другим. А если он всё-таки не пригласил вас на свидание, значит, это не ваша вторая половинка. Цените и уважайте себя.
- Первые свидания должны проходить только в позитивном ключе. Постарайтесь произвести хорошее впечатление на человека. Не нужно рассказывать о своих проблемах. Ведь тогда мужчина будет ассоциировать вас с негативными эмоциями.
- Не впускайте в ваши отношения третьего человека. Когда вы познакомитесь с мужчиной, и ваш роман начнет развиваться, захочется поделиться с подружками своими чувствами. Но попытайтесь не слушать их советы. Отношения двух людей должны быть построены только на ваших решениях. А на вопросы типа «считает ли он тебя своей девушкой?», «почему он знакомит тебя с семьей?» не обращайте внимания.
- Не спешите переходить на новую ступень отношений. Постарайтесь больше узнать о человеке, прежде чем между вами случится близость, начнутся серьезные отношения, замужество. Не нужно спешить, ведь человека вы ищете на всю жизнь.
- Не будьте слишком категоричны. Если вам не понравилось что-то на первом свидании, то возможно стоит дать второй шанс человеку. Ведь он может стесняться или у него какие-то неприятности. Конечно, тратить время на того, кто не понравился совсем не нужно. Но не будьте слишком строги к людям.
- Гаджеты буквально поглотили современный мир. Не ищите любовь только в интернете. Если вам понравился молодой человек по переписке, не стройте иллюзий на его счет. Лучше встретиться в реальной жизни. Мужчина на самом деле может оказаться совсем не таким, каким вы его представляете.
- В отношениях партнеры должны оба идти навстречу друг к другу. Не стройте из себя гордую принцессу. Ведь мужчины так же хотят любви и заботы, как и женщины. Если молодой человек долгое время не видит к себе интерес, он может подумать, что вам не хочется продолжать отношения.
- Всегда оставайтесь собой. Ваша вторая половинка полюбит вас именно за те качества, которые, возможно, вам не нравятся. Да и комфортно может быть только с человеком, рядом с которым не нужно притворяться кем-то другим.
Живите полной жизнью. Любовь приходит тогда, когда ее совсем не ждешь. Не тратьте время впустую, наслаждайтесь каждым мгновением. Жизнь коротка. Любовь обязательно вас найдет.
Ищете ли вы свою любовь?