Бесит любимый человек – проблема или признак любви?

Когда люди долго живут под одной крышей, их рано или поздно начинает друг в друге что-то раздражать и бесить. Простые бытовые мелочи перерастают в настоящие скандалы с криками и высказыванием претензий. Насколько это плохо для совместной жизни? А может если «милые бранятся», то это идёт на пользу их отношениям? Психологи утверждают, что взаимное раздражение между партнёрами может свидетельствовать о стабильности и гармонии в союзе.

Нормально ли, когда любимый человек начинает бесить?

По мнению известного французского социолога Жан-Клода Кауффмана, в серьёзных отношениях непременно должно присутствовать раздражение и придирки. Когда два человека долгое время живут вместе, их жизненные взгляды и привычки непременно будут соприкасаться.

Регулярные претензии к партнёру, обмен «любезностями», недовольные взгляды, тихие войны за лидерство в семье – это всё классические составляющие совместной жизни. Каждая пара сталкивается с подобными ситуациями. Почему же так происходит? Ведь в начале отношений всё было идеально и безоблачно.

Когда между людьми начинает зарождаться любовь, они стараются показывать лишь свои положительные стороны. Вредные привычки, плохие черты характера влюблённые тщательно скрывают и маскируют, чтобы не спугнуть партнёра в самом начале пути. Но со временем отношения становятся крепкими, стабильными, надёжными. Поэтому мы уже не боимся показать своё настоящее «я» второй половинке.

Бытует ошибочное мнение, что счастливые супружеские пары живут без ссор и скандалов. Однако если в отношениях такое спокойствие, вероятно, что партнёры уже давно потеряли интерес друг к другу. Между ними отсутствуют какие-либо эмоции. То есть, недовольство, придирки и взаимные претензии свидетельствуют об искренних чувствах.

Что делать, когда раздражает вторая половинка?

Нужно попытаться понять, что именно вас бесит в любимом человеке, проанализировать ситуацию. Это поможет определить слабые места, проработать их, улучшить отношения. К примеру, вас выводит из равновесия, что партнёр ничего не делает по дому и все выходные лежит на диване. Скорее всего, вы любите по-разному проводить свободное время. В подобном случае нужно постараться найти компромисс или отдыхать отдельно друг от друга.

Может вам не удаётся расслабляться так же, как это делает партнёр. Тогда вы раздражаетесь и выплёскиваете негатив на вторую половинку, которая не может понять, в чём провинилась. Попробуйте начать с себя. Самоанализ зачастую приводит к решению проблем.

Быть может следующие несложные советы помогут наладить семейные отношения, внести в них гармонию:

Осознайте, что вы слишком часто стали нервничать и раздражаться. Нужно найти истинную причину такого поведения. Вероятно, вам нужно расслабиться, отдохнуть, всё переосмыслить. Чтобы окончательно не разругаться с партнёром, начинайте принимать меры. Вспомните ваше знакомство и начало отношений. Ведь тогда вас ещё ничего не бесило. Просмотр старых совместных фотографий и видео поможет вспомнить все приятные моменты, которые вы пережили. Дом-работа-дом. С любимым вы пересекаетесь только за ужином и обсуждаете проблемы, произошедшие за день. Такой график может привести к раздражению обоих партнёров. Нужно обязательно находить время для совместного отдыха, общих развлечений. Яркие впечатления привнесут новизну в семейную жизнь. Старайтесь чаще обнимать, держать за руку, целовать любимого человека, говорить ему добрые, хорошие слова. Это сближает, дарит гармонию отношениям. Каждый человек нуждается в личном пространстве. Нужно иногда давать друг другу передышку. К примеру, отправиться в отпуск по отдельности.

Главное – помните, что совместная жизнь требует ежедневных усилий обоих партнёров. Создать гармоничный союз – это лишь начало, нужно ещё постоянно поддерживать его, наполнять новыми эмоциями, чтобы чувства не угасли.