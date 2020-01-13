Чем дороги отношения с мамой и 4 причины их не портить

Избитая фраза «родителей не выбирают» — знакома каждому. Однако, многие считают, что отказаться от общения с мамой вполне допустимо если она алкоголичка, ветреная или агрессивная особа. Но даже мама, которая излишне строга к ребенку или большую часть времени уделяет удовлетворению своих потребностей, а не воспитанию детей — достойна любви, не ради ее блага, а ради блага самих детей.

Взращивая в своей душе ненависть и неприязнь к маме, дети блокируют развитие таких чувств, как любовь, уважение, сопереживание. Отказываясь от них внутри, мы влечем соответствующую ответную реакцию общества.

Для дочерей важно сохранить доверие и теплоту в отношениях с мамой – на них строится дальнейшее счастье и гармония семейной жизни. Вот причины , по которым не стоит портить отношения с самым близким в вашей жизни человеком.

Дорога к женскому счастью

Независимо от образа жизни мамы, ее принципов воспитания детей – она, часть той нити женственности, которой повязаны все дамы в роду и Ваше личное женское начало. Научившись слышать и понимать ее, девушка учится терпению и кротости, сдержанности и уважению. А это те личностные качества, которые важны в построении семейной жизни.

Красота и здоровье

Здоровье женщины – зеркало ее отношений с матерью. Негативная реакция на действие родителей порождает сначала психические проблемы, затем физиологические. Поэтому внешность отражает внутреннее нервное и угнетенное состояние.

Хорошие отношения со свекровью

Умение трепетно относиться к чувствам других и сопереживать — открывает особый свет в сердце и силу верить и пробуждать доверие других. Отсутствие преобладания мужской жесткой природы в снохе не позволит свекрови проявлять агрессию и провоцировать скандалы.

Достаток в доме

Многие женщины считают критику и упрёки в адрес мужчины хорошим стимулом для увеличения дохода, усиленной работы над материальным благосостоянием. Однако это работает обратным образом, порождая отторжение. В то же время терпение и уважение к мужчине вдохновляет его на активные действия, направленные на улучшения условий жизни его семьи. Этот путь любви может постичь лишь женщина, сохранившая и преумножающая это светлое чувство от рождения и до смерти, а не та, что прервала его в детстве еще по отношению к маме. Учитесь искать оправдание проступков близких, а не повод для критики в их действиях.