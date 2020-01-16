Что подарить девушке на 14 февраля

Делать подарки не всегда бывает просто. И дело не только в деньгах, но и в самом выборе подарка. Многие люди даже не могут представить, какой подарок они хотели бы сделать тому, или иному человеку.

А если говорить о подарках для девушек, то тут совсем всё сложно. Но не стоит волноваться, сегодня мы представим 5 подарков, которые идеально подойдут для 14 февраля.

Книги

Для начала обратите внимание на книги. Хорошо подобранная книга идеально подойдёт не только тем, кто читает. Но даже если человек вообще не имеет никакого отношения к чтению книг, ему всё равно хорошо подойдёт такой подарок. Главное, чтобы роман завлекал читателя с первых страниц. Но тут кроется и главная проблема такого подарка — нужно хорошо знать предпочтения девушки.

Набор сладостей

Также можно выбрать набор сладостей. Сладости любят все, и это факт. Но подойдут не обычные сладости, типа плитки шоколада или коробки конфет. Нужно подарить целый набор сладостей, и желательно, чтобы он был случайным.

Имеется в виду не то, что сам набор не нужно выбирать. Речь о том, что есть наборы сладостей, в которых содержимое будет полностью случайным. Это могут быть конфеты, шоколадки, напитки, порошки и многое другое.

Косметика

Даже если ваша девушка не пользуется косметикой, это ещё не означает, что такой подарок будет плохим. Быть может, она не пользуется косметикой как раз из-за того, что у неё нет подходящего набора.

Тут есть несколько правил. Во-первых, дарить нужно обязательно набор. Он позволит пользоваться косметикой комплексно, что намного лучше. Также обращаем внимание ещё и на то, чтобы косметика продавалась от лица именитого бренда. Ведь если сэкономить на подарке, он может вызвать не тот эффект, которого вы ожидаете.

Украшения

Классическим вариантом является украшение. И речь не о золоте со вставками из драгоценных камней. Можно обратить внимание на украшения из серебра. Они выглядят неплохо, так ещё и стоят в пределах 1 тысячи рублей. А если хочется совсем уж удивить девушку, то можно приобрести экземпляр с полудрагоценными камнями. Это поднимет цену до 2-3 тысяч рублей, но оно того стоит.

Фитнес-браслет

Советуем обратить внимание на фитнес-браслет, если вы хотите подарить что-то полезное. Это действительно нужная вещь, которая позволит не только узнавать время и просматривать количество шагов, пройденное за день, а ещё и даст возможность посмотреть: пульс, количество потраченных калорий, увидеть уведомления без телефона, данные о сне. В некоторых моделях часов даже есть будильник, что очень полезно.