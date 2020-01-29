Что такое полиэтиленовые трубы и где они применяются

До недавнего времени, практически все трубы изготавливались из чугуна и металла. Это легко объяснить, ведь данные материалы можно было использовать во всех случаях жизни. Но как всем известно, любая сфера постепенно развивается, и теперь к металлу и чугуну добавился ещё и полиэтилен. Такие трубы начали заполнять дома, их начали использовать для газопровода, водопровода и так далее. Если вы хотите купить полиэтиленовые трубы, следует сначала узнать о сфере их применения, а также о преимуществах и недостатках данного вида труб.

Где применяются полиэтиленовые трубы

Их применение достаточно широкое. В первую очередь, люди используют их для того, чтобы сделать дома качественный водопровод. Мало того, что такие трубы имеют весьма низкую стоимость, так у них ещё и пропускная способность выше.

В основном, полиэтиленовые трубы используются для того, чтобы транспортировать самые разные жидкости. Это могут быть самые разные жидкости, от обычной воды до разного рода топлива. При этом полиэтиленовые трубы можно применять не только в бытовых масштабах, но и промышленных. Это доказывает их надежность и качество.

Преимущества полиэтиленовых труб

Теперь стоит немного поговорить о преимуществах данного типа труб. А преимуществ у них достаточно большое количество. В первую очередь, хочется сказать о простоте монтажа данного вида труб. Они очень маленькие, и крайне эластичные. Благодаря этому, их можно использовать некоторые щадящие методы монтажа:

Использовать узкую траншею; Бурение в определённом направлении; Также можно использовать пробоины для монтажа полиэтиленовых труб; Можно и вовсе использовать безтраншейный метод.

Но это далеко не единственные плюсы. Также можно отметить улучшение пропускной способности трубы. За счет гладкой поверхности внутри трубы, вода может передвигаться на 15 процентов быстрее.

Низкая стоимость тоже играет на руку покупателям. Полиэтилен стоит намного дешевле металла, потому и менять такие трубы можно с завидной регулярностью. А за счет просто монтажа можно выиграть ещё больше денег.

Недостатки

Единственным недостатком является боязнь больших температур. Данный вид труб не может транспортировать жидкость, которая имеет температуру выше 65 градусов. Иначе, труба попросту начнет плавиться. Это основная причина, по которой полиэтиленовые трубы не используются в целях создания отопительной системы дома.