Как очистить дом от энергетики бывшего любимого

Каждый человек обладает своим энергетическим полем, хорошее оно или плохое – это зависит только от личных качеств его обладателя. Расставшись с мужчиной, с которым вы некоторое время жили вместе, обязательно займитесь очисткой пространства от его энергетического следа. Ведь остатки его энергетики не позволят вам вступить в новые отношения.

Избавьтесь от его личных вещей

Решительно избавьтесь от всех вещей, принадлежащих бывшему. Не жалейте ничего: ни бытовые мелочи, ни технику. Постарайтесь отдать их владельцу, а если не получится – продайте, раздайте, в конце концов, выбросьте.

Не нужно хранить одежду бывшего возлюбленного, ведь в каждой вещи хранится его энергетика, заполняющая собой не только пространство вокруг, но и вас. Именно, она мешает вам впустить в свою жизнь другие отношения. Если у вас остались обручальные кольца, то поспешите от них избавиться – освободите себя и свое жилище от тени прошлого. Откройтесь навстречу будущему, и не цепляйтесь за воспоминания.

Уборка с морской солью

Соль прекрасно впитывает весь негатив накопившийся в доме. Ее применяют как в чистом виде, так и растворив в воде. Кристаллы соли разбросайте по помещению, а через пару часов пропылесосьте пол, или же сделайте влажную уборку с помощью солевого раствора. Можно совместить оба способа.

Есть еще один действенный метод: насыпьте соль в кулечки и расставьте по всему дому, пусть постоит 3 дня, а затем соберите и растворите в воде или сожгите. Специалисты советуют для предотвращения накопления в доме негативной энергетики, расставить по всем углам емкости с морской солью и обновлять их раз в месяц.

Очищение ароматами

В основе благовоний находятся растения, обладающие большими запасами жизненной энергии. Их аромат способствует очищению ауры человека и его дома. Чтобы очистить помещения, зажгите во всех комнатах благовония, особое внимание уделите любимым местам пребывания ушедшего мужчины.

Запах эфирных масел устраняет негативную энергетику и готовит пространство для положительных изменений. В бутылочку с очищенной водой добавьте 15-20 капель эфирного масла. Для этих целей замечательно подходят сладкий апельсин, лимон, роза, мята, шалфей и лаванда. Полученный раствор распылите в помещение (не забудьте об окнах и дверях). Процедуру осуществляйте раз в 7 дней на протяжении 2 месяцев.

Очищение огнем

Для этого ритуала потребуются восковые свечи: по одной на каждое очищаемое помещение. Зайдя в комнату, в первую очередь зажженной свечой изобразите в районе двери крест или восьмерку (зависит от вашего вероисповедания). Обойдите помещение по периметру, произнося молитвы или аффирмации.

Прислушивайтесь к своим ощущениям, интуиция подскажет, в каких местах стоит задержаться дольше. Также постойте несколько мгновений там, где свеча начнет потрескивать или коптить. Когда почувствуете наступающее спокойствие, берите новую свечу и идите работать с другим помещением.

Создание ловушки для чужой энергетики

Для создания «ловушки» вам понадобится стакан очищенной воды (200 г). Аккуратно всыпьте в него 2 ст. ложки поваренной соли и добавьте 1 ст. ложку уксуса. Перемешивать не надо, наоборот, нужно чтобы кристаллики соли остались целыми.

Поставьте стакан на кухне или рядом с кроватью. Через сутки на поверхности раствора появятся белые разводы. Это означает, что вы сделали все правильно. Поменяйте содержимое стакана. Уже через несколько дней вы заметите, что настроение и самочувствие у вас улучшились.

Комнатные растения

Комнатные растения – лучшие защитники положительной энергии в доме. Они замечательно очищают пространство и наполняют его положительной энергетикой.

Приобретите пару растений, к которым потянется ваша душа, и украсьте ими подоконники в доме. Если вы не доверяете своей интуиции, то присмотритесь к гиацинтам, драцене или лимонному дереву – удивительно позитивные растения, охотно делящиеся своей положительной энергией с окружающими.

Очистив свой дом от теперь уже чужой энергии, вы сможете наполнить его собственной и начать наконец-то новую жизнь.