Для женщин

Как очистить дом от энергетики бывшего любимого

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Каждый человек обладает своим энергетическим полем, хорошее оно или плохое – это зависит только от личных качеств его обладателя. Расставшись с мужчиной, с которым вы некоторое время жили вместе, обязательно займитесь очисткой пространства от его энергетического следа. Ведь остатки его энергетики не позволят вам вступить в новые отношения.

Как очистить дом от энергетики бывшего любимого

Избавьтесь от его личных вещей

Решительно избавьтесь от всех вещей, принадлежащих бывшему. Не жалейте ничего: ни бытовые мелочи, ни технику. Постарайтесь отдать их владельцу, а если не получится – продайте, раздайте, в конце концов, выбросьте.

Не нужно хранить одежду бывшего возлюбленного, ведь в каждой вещи хранится его энергетика, заполняющая собой не только пространство вокруг, но и вас. Именно, она мешает вам впустить в свою жизнь другие отношения. Если у вас остались обручальные кольца, то поспешите от них избавиться – освободите себя и свое жилище от тени прошлого. Откройтесь навстречу будущему, и не цепляйтесь за воспоминания.

Уборка с морской солью

Соль прекрасно впитывает весь негатив накопившийся в доме. Ее применяют как в чистом виде, так и растворив в воде. Кристаллы соли разбросайте по помещению, а через пару часов пропылесосьте пол, или же сделайте влажную уборку с помощью солевого раствора. Можно совместить оба способа.

Есть еще один действенный метод: насыпьте соль в кулечки и расставьте по всему дому, пусть постоит 3 дня, а затем соберите и растворите в воде или сожгите. Специалисты советуют для предотвращения накопления в доме негативной энергетики, расставить по всем углам емкости с морской солью и обновлять их раз в месяц.

Очищение ароматами

В основе благовоний находятся растения, обладающие большими запасами жизненной энергии. Их аромат способствует очищению ауры человека и его дома. Чтобы очистить помещения, зажгите во всех комнатах благовония, особое внимание уделите любимым местам пребывания ушедшего мужчины.

Как очистить дом от энергетики бывшего любимого

Запах эфирных масел устраняет негативную энергетику и готовит пространство для положительных изменений. В бутылочку с очищенной водой добавьте 15-20 капель эфирного масла. Для этих целей замечательно подходят сладкий апельсин, лимон, роза, мята, шалфей и лаванда. Полученный раствор распылите в помещение (не забудьте об окнах и дверях). Процедуру осуществляйте раз в 7 дней на протяжении 2 месяцев.

Очищение огнем

Для этого ритуала потребуются восковые свечи: по одной на каждое очищаемое помещение. Зайдя в комнату, в первую очередь зажженной свечой изобразите в районе двери крест или восьмерку (зависит от вашего вероисповедания). Обойдите помещение по периметру, произнося молитвы или аффирмации.

Прислушивайтесь к своим ощущениям, интуиция подскажет, в каких местах стоит задержаться дольше. Также постойте несколько мгновений там, где свеча начнет потрескивать или коптить. Когда почувствуете наступающее спокойствие, берите новую свечу и идите работать с другим помещением.

Создание ловушки для чужой энергетики

Для создания «ловушки» вам понадобится стакан очищенной воды (200 г). Аккуратно всыпьте в него 2 ст. ложки поваренной соли и добавьте 1 ст. ложку уксуса. Перемешивать не надо, наоборот, нужно чтобы кристаллики соли остались целыми.

Поставьте стакан на кухне или рядом с кроватью. Через сутки на поверхности раствора появятся белые разводы. Это означает, что вы сделали все правильно. Поменяйте содержимое стакана. Уже через несколько дней вы заметите, что настроение и самочувствие у вас улучшились.

Комнатные растения

Комнатные растения – лучшие защитники положительной энергии в доме. Они замечательно очищают пространство и наполняют его положительной энергетикой.

Приобретите пару растений, к которым потянется ваша душа, и украсьте ими подоконники в доме. Если вы не доверяете своей интуиции, то присмотритесь к гиацинтам, драцене или лимонному дереву – удивительно позитивные растения, охотно делящиеся своей положительной энергией с окружающими.

Очистив свой дом от теперь уже чужой энергии, вы сможете наполнить его собственной и начать наконец-то новую жизнь.

А какие способы очищения жилища знаете Вы?

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