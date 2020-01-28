Как понять, что женщина больше не любит

«Люди встречаются, люди влюбляются, женятся»… Но только в сказках такие истории заканчиваются тем, что «жили они долго и счастливо». Часто рутина и бытовые проблемы становятся слишком сложным испытанием для влюбленных. И бывает, что первой сдается женщина, хотя все еще по инерции продолжает играть роль хранительницы семейного очага. Но некоторые признаки красноречиво свидетельствуют о том, что чувства в ее сердце уже угасли. Как же понять, что женщина уже не любит?

Безразличие к делам мужа

Если раньше женщина забрасывала мужа вопросами о том, как прошел день, знала имена сотрудников и была в курсе всех его проблем, то теперь ей эти истории неинтересны. Она ни о чем не спрашивает, и даже если мужчина пытается поделиться с ней каким-то случаем, произошедшим с ним днем – или слушает невнимательно, или вообще отмахивается, ссылаясь на занятость и усталость.

Отсутствие ревности

Толика ревности должна присутствовать в отношениях влюбленных. А если женщине все равно что ее мужчина у нее на глазах флиртует с девушками, или постоянно задерживается допоздна на работе, то стоит задуматься, а нет ли у нее самой связи на стороне. Возможно, именно поэтому она не акцентирует внимание на таком поведении мужа.

Не отвечает на сообщения

Вообще-то это женщины любят забрасывать любимых всяческими сообщениями с милым изъявлением чувств. А если она не только не пишет сама, но и явно игнорирует полученные, или отвечает с большим опозданием, то вряд ли отношения с этим мужчиной для нее стоят на первом месте. Конечно, бывают случаи, когда женщина и правда занята на работе, но если такое поведение она демонстрирует постоянно – однозначно ее чувства нельзя назвать любовью.

Потеря интереса к совместным увлечениям

Если раньше женщина с энтузиазмом отправлялась со своим мужчиной в поход или разделяла его страсть к нумизматике, то теперь она даже слышать не хочет о вещах, вызывавших ранее у нее восторг. Конечно, она может некоторое время делать заинтересованный вид, но рано или поздно все же устанет притворяться.

Отсутствие совместных планов

Обычно женщины любят планировать дальнейшую семейную жизнь. Но если она не только не хочет думать о совместном будущем, но и пренебрежительно отмахивается от планов мужа, то, скорее всего, будущее их ожидает разное.

Нежелание делиться своими проблемами

Женщины всегда нуждаются в поддержке, и обычно, все свои тревоги и сомнения без утайки выкладывают любимому человеку. А вот если она даже на вопросы о том, почему грустит, не желает отвечать, значит, больше не доверяет партнеру.

Отказ от помощи партнера

Женщине бывает трудно поставить окончательную точку в отношениях, и, довольно часто, она отдаляется потихоньку. В первую очередь, она пытается стать самостоятельной, и решать в одиночку свои проблемы. Поэтому помощь мужчины она решительно отвергает. Это признак того, что женщина пытается довести отношения до логического, на ее взгляд, завершения.

Но если вовремя заметить тревожные звоночки, возможно, не поздно еще что-то исправить и вернуть ее любовь.