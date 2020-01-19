Как правильно ходить, чтобы похудеть

Для того чтобы похудеть вовсе не обязательно приобретать абонент в тренажерный зал. Проведенные исследования показали, что достаточно просто ходить.

Исследователи доказали, что ходьба помогает преодолеть ряд проблем:

снижает риск сердечнососудистых заболеваний на 25-30%;

улучшает состояние костной ткани;

предотвращает инсульт;

помогает в борьбе с депрессией.

Также в ходе исследований выяснилось, что кратковременные физические нагрузки гораздо эффективнее в борьбе с лишним весом, чем длительные занятия.

Существует специальная методика, которую стоит взять на вооружения всем, кто решил избавиться от лишних килограммов.

Как правильно ходить

Основные приемы этой методики:

передвижение в среднем темпе (для использования в дальнейшем описании методики средний темп обозначим, как СТ);

240 + 120: чередование быстрого шага (240 с) с ходьбой в среднем темпе (120 с);

полуминутные ускорения: чередование быстрой ходьбы (30 с) и спокойной (60 с);

равномерное чередование: быстрая ходьба (60 с) сменяется ходьбой в среднем темпе (60 с).

Перед началом тренировки и в конце просто походите минуты 4 обычным неспешным шагом.

I неделя

П: передвижение в СТ (25 минут);

В: 240 + 120 (чередование быстрого шага с ходьбой в среднем темпе). Повтор – 2 раза.

С: передвижение в СТ (25 мин.);

Ч: полуминутные спринты (быстрый шаг – 30 с, спокойный – 60 с);

П: передвижение в СТ (25 мин.);

С: 60 с быстрого шага чередовать с 60 с ходьбы в среднем темпе (повторить 6 раз).

II неделя

П: движение в СТ (30 мин.);

В: 240 + 120 (повтор – 3 раза);

С: движение в СТ (30 мин.);

Ч: полуминутные спринты (повтор – 12 раз);

П: движение в СТ (30 мин.);

С: равные чередования – 6 раз по 90 с.

III неделя

П: ходьба в СТ (35 мин.);

В: 240 + 120 (повторить 4 раза);

С: ходьба в СТ (35 мин.);

Ч: полуминутные спринты (16 раз);

П: ходьба в СТ (35 мин.);

С: равномерное чередование (6 раз по 120 с).

IV неделя

П: шаг в СТ (40 мин.);

В: 240 + 120 (4 раза);

С: шаг в СТ (40 мин.);

Ч: полуминутные спринты (16 раз);

П: шаг в СТ (40 мин.);

С: равномерные чередования (6 раз по 120 с).

V неделя

П: передвижение в СТ (45 мин.);

В: 240 + 120 (5 раз);

С: передвижение в СТ (45 мин.);

Ч: полуминутные спринты (20 раз);

П: передвижение в СТ (45 мин.);

С: равные чередования (6 раз по 150 с).

VI неделя

П: движение в СТ (50 мин.);

В: 240 + 120 (5 раз);

С: движение в СТ (50 мин.);

Ч: полуминутные спринты (20 раз);

П: движение в СТ (50 мин.);

С: равномерные чередования (6 раз по 150 с).

Подготовка к тренировкам

Прежде, чем приступать к занятиям, необходимо провести подготовку:

Проконсультироваться с врачом. Если же в процессе тренировок возникнут тошнота или головокружение – поумерьте пыл. А вот при появлении боли, отдающей в руку или шею, лучше обратитесь к доктору. Приобретите хорошую спортивную обувь. Не берите слишком тесную, возьмите на полразмера большую, ведь во время ходьбы ноги отекают. Выбирайте одежду, которая не будет стеснять движения. В прохладную погоду одевайтесь так, чтобы можно было раздеться, когда станет жарко во время тренировок. Ставьте реальные цели:

если вы не чувствуете себя готовыми к физическим нагрузкам, то начинайте тренировки с 10 минут в день. Каждые 7 дней увеличивайте их продолжительность на 5 минут;

длительные получасовые или часовые прогулки можно разделить на 3 или 6 прогулок по 10 минут;

начальная скорость ходьбы должна быть такой, чтобы можно было, не запыхавшись, произнести пару фраз, но не поддерживать длительную беседу.

В начале тренировок могут болеть голени. Не стоит паниковать, просто прикладывайте лед к больным местам. Если болезненные ощущения доставляют сильный дискомфорт, то нужно сделать небольшой (1-2 дня) перерыв в тренировках. Ежедневно записывайте ход тренировок, маршрут, пройденное расстояние и свои ощущения. Вскоре ваши достижения будут заметны не только на бумаге, но и в зеркале.