Как убедить супруга в том, что вам нужен новый телефон?

Давно хотите в подарок новый телефон и не знаете, как намекнуть мужу? Уверены, что любой другой подарок вам не нужен? Не можете думать ни о чем другом? В сегодняшней статье рассмотрим рекомендации, которыми вы можете воспользоваться, дабы получить желанный подарок.

Ведите себя «хорошо».

Как бы просто это не звучало, но способ работает. Постарайтесь внушить супругу мысль о подарке таким образом, чтобы он думал, что прекрасная идея сама посетила его светлую голову. Важно, чтобы не было ссор, недопонимания. Атмосфера дома должна быть уютной. Научитесь прощать мужу ошибки.

Одевайтесь нарядно.

В подобных ситуациях нужно выглядеть красиво и нарядно. Подбирая для себя новый образ, думайте о том, как оценит его муж. На самом деле, неряшливый внешний вид дома – не мелочь. Так, супругу даже в голову не придет мысль об обновках техники.

Приготовьте вкусные блюда.

Для покупки телефона, поездки в магазин, закачки программ, непременно, нужны силы и энергия. Поэтому мужа нужно хорошенько накормить. Вкусное блюдо лучше всего приготовить заранее! Ведь удачную покупку надо отметить.

Разозлитесь на себя.

Если ваш муж действительно очень занят, то вы можете чувствовать некую злость на себя за то, что отвлекаете его. Так, можно озвучить свое желание и извиниться за него. Скажите, что мужу, наверняка, не до этого, но вы злитесь на себя, ведь очень хотите новый телефон.

Часто показывайте мужу разбитый экран телефона.

Довольно понятный намек, если вы будете часто демонстрировать супругу разбитый экран своего телефона и жаловаться на его работу. Также вы можете рассказать о новых веяниях в сфере технологий и о новом крутом гаджете. Скажите, что если бы такой телефон был у вас, то вы бы не грустили, не мечтали о новом и были бы самой счастливой.

Последний способ.

Если все предпринятые ранее способы не помогут, то вы, непременно, расстроитесь и начнете плакать. Вот и наш последний вариант. Вы и не заметите, как все быстро решится само по себе. Никто из мужчин не любит женские слезы. Поэтому, чтобы осчастливить вас, муж будет готов сделать все, что угодно!

Надеемся, что шаги, описанные в статье, помогли достичь желаемого результата. На самом деле, лучше всего о своих желаниях говорить прямо, ведь мужчины не понимают намеков.