Как убедить супруга в том, что вам нужен новый телефон?

Давно хотите в подарок новый телефон и не знаете, как намекнуть мужу? Уверены, что любой другой подарок вам не нужен? Не можете думать ни о чем другом? В сегодняшней статье рассмотрим рекомендации, которыми вы можете воспользоваться, дабы получить желанный подарок.
- Ведите себя «хорошо».
Как бы просто это не звучало, но способ работает. Постарайтесь внушить супругу мысль о подарке таким образом, чтобы он думал, что прекрасная идея сама посетила его светлую голову. Важно, чтобы не было ссор, недопонимания. Атмосфера дома должна быть уютной. Научитесь прощать мужу ошибки.
- Одевайтесь нарядно.
В подобных ситуациях нужно выглядеть красиво и нарядно. Подбирая для себя новый образ, думайте о том, как оценит его муж. На самом деле, неряшливый внешний вид дома – не мелочь. Так, супругу даже в голову не придет мысль об обновках техники.
- Приготовьте вкусные блюда.
Для покупки телефона, поездки в магазин, закачки программ, непременно, нужны силы и энергия. Поэтому мужа нужно хорошенько накормить. Вкусное блюдо лучше всего приготовить заранее! Ведь удачную покупку надо отметить.
- Разозлитесь на себя.
Если ваш муж действительно очень занят, то вы можете чувствовать некую злость на себя за то, что отвлекаете его. Так, можно озвучить свое желание и извиниться за него. Скажите, что мужу, наверняка, не до этого, но вы злитесь на себя, ведь очень хотите новый телефон.
- Часто показывайте мужу разбитый экран телефона.
Довольно понятный намек, если вы будете часто демонстрировать супругу разбитый экран своего телефона и жаловаться на его работу. Также вы можете рассказать о новых веяниях в сфере технологий и о новом крутом гаджете. Скажите, что если бы такой телефон был у вас, то вы бы не грустили, не мечтали о новом и были бы самой счастливой.
- Последний способ.
Если все предпринятые ранее способы не помогут, то вы, непременно, расстроитесь и начнете плакать. Вот и наш последний вариант. Вы и не заметите, как все быстро решится само по себе. Никто из мужчин не любит женские слезы. Поэтому, чтобы осчастливить вас, муж будет готов сделать все, что угодно!
Надеемся, что шаги, описанные в статье, помогли достичь желаемого результата. На самом деле, лучше всего о своих желаниях говорить прямо, ведь мужчины не понимают намеков.
Получилось ли у вас добиться своей цели? Неужели в ваших руках долгожданный новый телефон?