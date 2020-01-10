Как выглядеть стильно в зимней одежде: несколько секретов

Подобрать одежду для стильного образа летом, весной или осенью достаточно легко. Но не каждому идет грузная теплая одежда, прибавляющая нам объемы и возраст. Как и с чем сочетать зимнюю одежду, чтобы сохранить привлекательность, не замерзнуть и чувствовать себя комфортно?

Выбирая одежду, учтите свой возраст, особенности характера, сферу деятельности и внесите детали, подчёркивающие индивидуальность. В этом случае сформировать стильный образ будет достаточно легко. Вот несколько советов, которые помогут Вам сочетать одежду и аксессуары гармонично и стильно.

Подвески и цепочки со свитером

Вязаные вещи сами по себе могут выглядеть достаточно скучно и «накидывать» возраст своим владельцам. Однако если добавить в свой образ украшения из металла и камней, то можно получить весьма незаурядный образ в соответствии со своим возрастом. Особенно популярен этой зимой барочный жемчуг. Он хорошо сочетается с теплыми вязаными вещами, будь то платье или джемпер.

Поднятый ворот

Многие избегают приобретения свитеров с воротом. Кому-то это некомфортно, а кто-то считает это скучным пережитком советского времени: скованность и закрытость олицетворяет ворот вязаного свитера. А если его поднять? Или поднять ворот сзади, а спереди максимально опустить и сделать изгиб более выразительным? Тогда скучность сменит теплота образа.

Пояс на верхней одежде

Что интересного в поясе на пальто или дубленке? А попробуйте отказаться от фабричного пояса и выбрать отличный по фактуре и цвету пояс от одежды? Например, сочетайте мех с кожей: два дорогих материала, контрастных по фактуре станут изюминкой в образе и будут смотреться гармонично.

Головные уборы

Речь идет не об обычных для зимы головных уборах – о панамах. Да есть и зимние варианты, но они настолько редко встречаются, что будут настоящей «бомбой» Вашего образа. Хорошо сочетаясь с пальто и шубой, панамы добавляют легкости и изящности зимнему гардеробу.

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки зимой – глупо? Нисколько! Он призваны защищать глаза от солнца (а оно есть и зимой) и делать образ стильным и пафосным. Выдался солнечный денек – воспользуйтесь случаем! Оденьте модные затемнённые очки, и Ваш внешний вид заиграет по-новому! Заодно и здоровье глаз сохраните