«Молчать не умеют»: 5 самых болтливых знаков Зодиака

Существуют люди, которые могут разговаривать часами. Для них нет неловких пауз и недостатка тем для беседы. Они готовы говорить о чем угодно. И это не всегда идет в плюс им самим. Оказывается, были выявлены 5 самых болтливых знаков Зодиака.

Овен

Ему всегда есть о чем поговорить. Сдержанность и молчание – это не про него. Овен отличается смелостью, честностью и прямолинейностью. А значит, представитель этого знака Зодиака выскажет свое мнение, ничего не приукрашивая.

Овны любят долгие разговоры с приятелями. Также им нравится вести оживленные споры и отстаивать свое мнение. Об уступках со стороны Овнов даже мечтать не стоит.

Близнецы

Если человек, родившийся под созвездием Близнецов, молчит, то значит, он умер. И это не преувеличение. Ведь данный знак Зодиака является самым болтливым. Складывается впечатление, что главная миссия в жизни у Близнецов – говорить, говорить и еще раз говорить. Постоянно вести беседы – для них это нормально. И порой невозможно остановить их «фонтан красноречия».

Это умные люди, настоящие интеллектуалы, а значит, могут поддержать абсолютно любую тему.

Лев

Представитель огненной стихии легко может управлять и отдельно взятыми людьми, и небольшими компаниями, и аудиторией, и даже обществом. Его можно назвать великолепным оратором. Но зачастую Львы злоупотребляют «говорением». Хотя все равно желают, чтобы собравшиеся внимательно слушали их, даже если «выступление» затянулось надолго.

Лев хочет донести до людей как можно больше своих гениальных идей и предложений, получив признание и похвалу. Заставить «царя зверей» замолчать – просто нереально. Поэтому можно даже не пытаться вставить хоть слово в его монолог.

Весы

Представителей этого знака можно назвать «социальными бабочками», порхающими от одного собеседника к другому. И с каждым из них Весы непременно найдут, о чем поговорить. Они обожают шумные вечеринки и большие компании. Весы любят ненавязчивый флирт. Поэтому в качестве «оружия для соблазнения» понравившегося собеседника применяют природную коммуникабельность (или, проще говоря, болтливость).

Стрелец

Энергичность, энтузиазм и веселый нрав – все это позволяет Стрельцам стать отличными собеседниками. Если же затронуть любимую тему этого представителя огненной стихии, то можно ожидать очень долгий рассказ.