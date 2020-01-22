Можно ли избавляться от родинок

У каждого человека есть на теле родинки. Для кого-то они являются украшением и необычной особенностью, а для других — недостатком, портящим внешний вид кожи. Если обращаться к терминологии, то родинка является доброкачественным образованием кожного покрова в виде пятна разного размера. К примеру, она может иметь вид обычного пятна или крохотной точки. В целом, люди рождаются с абсолютно чистой кожей. Большая часть родинок появляется в первый год после рождения, а остальные возникают в течение всей жизни.

Несмотря на то, что родинки — это естественная особенность, некоторые считают их недостатком. Исходя из этого, такие люди ищут способы, которые помогут избавиться от нее. В это же время возникает вопрос, можно ли удалять их?

По официальным данным у человека может присутствовать от 10 до 30 родинок на теле. Они могут появляться по различным причинам, к примеру, от ультрафиолетовых лучей, а также в период полового созревания или беременности. Стоит отметить, что такие процедуры, как массаж, гормональная терапия и солярий, также способствуют возникновению родимых пятен. Их наличие может придать человеку некий шарм во внешности, а в противном случае принести дискомфорт, который мешает человеку нормально жить.

Теперь стоит перейти к главному вопросу публикации — от каких родинок можно избавиться? К счастью, в нынешнем мире можно легко убрать родинку, а в прежние времена нельзя было похвастаться подобной роскошью. Перед тем, как удалять данную особенность, нужно проконсультироваться с опытным специалистом. Стоит отметить, что обычно с таким вопросом обращаются к дерматоонкологу. Консультация нужна для того, чтобы врач смог рассказать, какие родинки можно удалять, а какие запрещено. Есть родинки, относящиеся ко второй категории, их разрешается удалить, но только при помощи определённого способа.

Для начала стоит разъяснить, что обязательно нужно удалять быстрорастущие, травмированные или большие родинки. Если этого не сделать, то могут развиться опасные заболевания, которые могут привести к летальному исходу при халатном отношении. Также стоит избавляться от родинок, изменяющих окраску и форму. Если у вас наблюдаются родинки, у которых происходит подобные изменения, то необходимо немедленно обратиться к соответствующему доктору, и он сможет предоставить своевременную помощь.