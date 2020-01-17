Неправильный и правильный отдых: как можно хорошо расслабляться

Каждый человек с нетерпением ждет выходные. Это идеальная возможность, чтобы просто отдохнуть от суеты и работы. Но спросите себя, как часто вы действительно отдыхали по выходным? Готовы поспорить, что этого удавалось сделать не очень-то и часто.

Нужно знать, как провести выходные так, чтобы почувствовать себя действительно отдохнувшими после этих 2 дней настоящего праздника.

Планируйте выходные

Почти никто не планирует свои выходные. Все люди просто ждут их и думают о том, что у них получится оторваться на полную. Но когда выходные приходят, начинаешь искать чем себя занять, и на эти поиски уходит полдня. И вот, веселье ещё не успело начаться, а уже наступил понедельник.

Чтобы такого не произошло, о выходных следует думать с самого понедельника. Так вы сможете за целую неделю придумать, что же вы захотите сделать. Это может быть сон на целый день, поход в кино и так далее.

Делайте то, что хотите

В выходные многие люди могут лежать под одеялом всё время и смотреть фильмы/сериалы. А потом они корят себя за то, что не сделали совершенно ничего полезного в этот день. Но ведь выходные нужны не для того, чтобы делать полезные дела. Они нужны для того, чтобы отдыхать. И если вы корите себя за то, что просто решили отдохнуть — это серьезная проблема.

В выходные можно делать всё, главное, чтобы это приносило удовольствие. И если вы хотите просто сидеть и смотреть в монитор, то можете делать это хоть каждую субботу и воскресение.

Отложите работу до понедельника

Чтобы действительно отдохнуть в выходные, требуется полностью отложить всю работу до понедельника. И не стоит думать, что так вам будет легче работать в будние дни. Просто забудьте о работе на пару дней. Из-за этого ничего плохого не произойдёт.

Соблюдайте режим сна

В будние дни мы очень часто недосыпаем. И это может стать проблемой для здоровья. Если вы хотите чувствовать себя бодрыми на следующий день, следует соблюдать режим сна.

И во время выходных дней можно наверстать упущенное, и поспать немного дольше обычного. Но всё же стоит поставить будильник, чтобы не переспать. Слишком много сна (более 9 часов в сутки) может вызвать головную боль и другие неприятные симптомы. Спите от 6 до 9 часов в день. Но во время выходных лучше спать именно по 9 часов.