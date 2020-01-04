Почему некоторым людям нельзя долго спать?

Бессонница повышает риск возникновения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, что может стать причиной инфаркта или инсульта. Но вредно не только не спать, но и отдыхать долго. Ученым удалось установить, что длительный ночной отдых вредит здоровью.

Что обнаружили китайцы?

Китайские исследователи долгие годы занимаются изучением сна, они установили, что люди, которые спят больше девяти часов в день, попадают в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. В первую очередь, им грозят инфаркт и инсульт.

Получается, что проблемы с сердцем возникнут от недосыпания или слишком продолжительного сна у всех жителей планеты Земля? Ведь половина страдает именно от хронического недосыпа, а вторая – любит долго поспать. Но не все так печально, медики точно знают, сколько человек обязан спать в разное время суток, чтобы это не вредило здоровью.

Те же самые исследователи из Китая установили влияние режима сна людей на состояние их здоровье. Результаты своих исследований они опубликовали в научном журнале American Academy of Neurology. Участие в эксперименте принимало 31,750 жителей Китайской Народной Республики в возрасте около 62 лет. У них не было особых проблем со здоровьем.

Добровольцы рассказали ученым, сколько они спят ночью. Было учтено и то, сколько жители Поднебесной дремлют в течение дня. Узнав режим сна своих подопечных, ученые шесть лет следили за состоянием их здоровья.

Вред продолжительного сна

24% добровольцев спят по ночам больше 9 часов, 8% людей обожают подремать днем больше полутора часов. За шесть лет постоянных наблюдений 1557 участников эксперимента перенесли инсульт. Ученые установили, что 23% любителей спать долго по ночам рискуют быстрее других людей стать «жертвами» сердечно-сосудистых заболеваний. У них могут развиться серьезные заболевания, связанные с сердцем.

Люди, любящие спать днем больше полутора часов, попадают в группу риска на инсульт. Риск для них возрастает на 25% по сравнению с другими людьми.

Добровольцы, которые ночью спали меньше семи часов или в промежутке между семью и восемью часами, не испытывали серьезных проблем со здоровьем. Это подтвердили вывод о том, что норма сна, давно установленная учеными для взрослых людей, варьируется между 7-8 часами. Дети и подростки должны спать дольше взрослых.

Также ученые доказали, что риск инсульта при продолжительном сне увеличивается, поскольку происходит изменение уровня холестерина в крови. Именно он и провоцирует инсульт. Любители долго спать практически не ведут активный образ жизни, что также плохо сказывается на работе сердца.