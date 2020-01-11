Почему нельзя стричь себя самостоятельно?

Считается, что человек не должен сам себе подстригать волосы. Но многие современные барышни не понимают, с чем связан этот запрет. Почему же не стоит подстригать себя? Раньше существовало поверье, что волосы представляют собой не просто украшение. Шевелюра – своеобразный проводник магической энергии, устанавливающей связь человека с космосом.

В давние времена к самой идее постричь волосы относились негативно. Хотя мужчинам приходилось укорачивать шевелюру, ведь они участвовали в сражениях, скакали на лошадях и занимались разведением скота. Длинные локоны только мешали.

Женщины занимались домашними делами: готовили на всю семью, заботились о детях, выделывали шкуры животных, шили наряды. Поэтому короткие стрижки им не требовались.

Как раньше обрезали волосы

В старину этот процесс требовал немалых затрат времени и сил. На тот момент ножниц еще не существовало. Поэтому для укорачивания волос применяли нож. Использование такого «инструмента» делало процесс сложным и опасным. Поэтому люди, жившие в те времена, старались как можно реже обрезать локоны.

Если же приходилось укорачивать волосы, то перед этим люди обращались за помощью к Богам, чтобы все прошло успешно. Сейчас мужские стрижки воспринимаются как нечто обычное и привычное. А вот идея укоротить женские локоны у многих до сих пор вызывает возмущение.

Косы – символ верности

На Руси девушки должны были ходить с заплетенными в косы волосами. А замужние барышни надевали головной убор. Распущенные волосы указывали на легкий нрав и ветреность обладательницы.

В XIX веке в нашей стране «узаконили» любовь. И отличить порядочную даму от публичной можно было именно по шевелюре. «Продажная» женщина ходила с распущенными волосами. Даже в сильные морозы путаны не надевали головные уборы. И делалось это специально, чтобы клиенты понимали, кто перед ними, и случайно не оскорбили порядочную барышню.

Верить ли в приметы в наше время?

Считается, что находящаяся в «интересном» положении дама не должна обрезать волосы. Известно, что первобытные женщины отращивали шевелюру, чтобы потом закутывать в нее малыша, тем самым согревая его. Сегодня вряд ли кто-то будет так делать.

Свое мнение относительно стрижки волос высказывают и биоэнерготерапевты. Эти специалисты говорят о том, что вокруг каждого человека есть биополе. И если он укорачивает волосы сам себе, то ножницами «разрезает» биополе. А что, если отправиться в парикмахерскую? В этом случае стрижка принесет только пользу. Ведь вместе с обрезанными волосами от человека «отделяется» негативная энергия, накопленная за месяцы или годы. Если дама пострижет себя сама, то эта энергия вернется к ней. А если пряди ей укоротит чужой человек, то можно не ожидать ничего плохого.