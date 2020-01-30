Почему обручальное кольцо вешают на шею?

Обручальное кольцо — один из самых главных признаков бракосочетания. Однако четких указаний по поводу того, как его носить, не существует. Так, в зависимости от целей и веры, многие люди надевают кольцо на правую или левую руку. Иногда бывает и такое, что кольцо носят на цепочке на шее.

Люди, которые носят кольцо таким образом, могут привести много логических объяснений. К таким следует отнести:

1. Страх перед потерей кольца

В обычной жизни человек выполняет немало работ, которые могут привести к повреждению или потере драгоценной вещи. Для того, чтобы не снимать каждый раз кольцо с пальца и придумали носить его, как украшение для шеи. Это очень удобно. К тому же, смотрится это довольно оригинально, красиво и привлекает внимание многих женщин. Мужчины же, наоборот, сразу понимают, что имеют дело с замужней девушкой.

2. Причина — работа

Работники больниц, массажисты и повара носят кольцо подобным образом, так как носить его на пальце им нельзя. Это нарушение всех санитарных норм. Для многих мужчин носить кольцо на шее также отличный вариант. Больше всего он подходит строителям, спасателям, автомеханикам, сварщикам и грузчикам.

3. Аллергия и определенные заболевания

Кольцо изготовляют из материала, который может вызывать аллергию у многих людей. Естественно, очень неприятно, когда кожа начинает зудеть или появляются нелепые синяки. К тому же, многие болезни приводят к отечности рук и ног. Следовательно, надеть большой палец станет просто невозможно. По этой же причине кольцо на шее носят и беременные женщины.

4. Кольцо не подходит по размерам

Бывает, что супруг не угадал с размером вашего пальца, но отдал за кольцо огромные деньги. Ему будет приятно, если вы найдете подобный выход из положения.

Также за годы брака размер пальца также может изменяться. И кольцо, которое вы носили долгие годы, может стать мало. Единственным выходом из положения станет цепочка с кольцом на шею.

5. Семейные традиции

Во многих семьях есть особенные традиции, складывавшиеся на протяжение многих поколений. Так, часто можно встретить традицию передачи кольца по наследству. И, естественно, дочери кольцо может не подойти по размеру. Тогда и придет на помощь способ вешать кольцо на шею.

У многих до сих пор остался вопрос: неужели можно носить кольцо на шее? Конечно, да. Естественно, можно найти много примет, которые не позволяют этого делать. Но, согласитесь, приметы — это всего лишь приметы, и ничего серьезного не произойдет. Так, многие суеверия связаны с тем, что будет беда, если вы потеряете кольцо. Следовательно, лучше носить его на шее и, тем самым, обезопасить себя.

Оказывается, в некоторых странах подобный способ носить кольцо имеет определенный подтекст. Так, в Европе раньше была традиция, что если девушка сразу не соглашается выйти замуж, то она может принять кольцо и носить его на шее. Это говорило о том, что она все-таки рассматривает своего мужчину, как будущего супруга и через какое-то время изменит свое решение.

Как вы заметили, носить обручальное кольцо на шее не только можно, но и нужно.