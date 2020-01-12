Почему первое свидание может стать последним?

Первое свидание – трепетное мгновение в жизни каждого. Тщательная подготовка, моральный настрой, волнение. Кажется, что все прошло на высшем уровне. Получилась найти общий язык, оказалось, что у пары много схожих увлечений. Даже вспыхнула искра, и в глазах проблеснул интерес. Но после первой встречи не последовало продолжения, телефон безмолвен и никаких предпосылок для развития отношений. В чем дело, кто в этом виноват, в какой момент, что-то пошло не так?
Психологи выделяют ряд причин, которые объясняют такое развитие сюжета.
- Разносторонний и насыщенный образ жизни. Взрослые люди часто обременены грузом проблем. Маленькие дети, родственники близкие и дальние, работа. На самом деле даже привычные бытовые дела отнимают массу времени. И порой просто, если стоит выбор пообщаться с малознакомым человеком или привести в порядок важные документы, не пропустить деловые переговоры, конечно, выбор будет сделан в пользу второго. Бывает так, что противоположная сторона очень хочет продолжить общение, но никак не может выкрасть в своем строгом графике минутку. И это не всегда зависит от желания. К сожалению, современный ритм жизни – это путь к одиночеству. Именно поэтому большинство успешных людей не обзавелись второй половинкой.
- Страх показаться навязчивым. Есть такой тип людей, которые бояться, что своим чересчур повышенным вниманием к понравившейся персоне, они повлекут отчуждение и нежелание противоположной стороны продолжать общение. Бывает, что такая ситуация возникает в случае, если один из собеседников вел себя слишком скованно, замкнуто, не поддерживал беседу. Когда кто-то из партнеров отвергает другого, человеческий мозг воспринимает это практически идентично физической боли. Это еще одна причина, по которой закрытые жесты и своенравное поведение, могли стать поводом для прекращения, как показалось, бессмысленных свиданий. Ведь нет ничего хуже, чем для влюбленного услышать слово нет!
- Не нужны отношения. Казалось бы, зачем посещать свидания, если изначально предрешено, что дальнейшего развития не последует? Определённая категория людей от флирта испытывают положительные эмоции, это поднимает эндорфин – гормон радости и удовольствия. Они не хотят создавать семью или обзаводиться постоянным партнером, им просто на данном этапе жизни это не нужно. А вот скоротать приятный вечер в неплохой компании, почему бы и нет?
- Вежливость и тактичность, но не больше. Все разные как внешне, так и внутренне. Бывает, что один из партнеров совершенно не соответствует заложенным в мозге стереотипам о второй половине. Но, чтобы не показаться бестактным об этом не заявляется в открытую. Создается мнимое впечатление, что все хорошо.
- Необходимо время для осмысления. Иногда, чтобы оценить результаты первой встречи необходимо покопаться в острогах своего разума, взвесить все за и против, посоветоваться с друзьями, подругами, близкими людьми и только после одобрения правильности действий, возможно, будет сделана попытка выйти на связь.
Если происходит подобное, может быть нужно, выяснить, в чем причина, сделать первый шаг и прояснить ситуацию. Ведь бывает так, что люди, созданные друг для друга, из-за какой-то мелочи отдаляются и их пути больше никогда не соприкасаются.
А какой у вас опыт в первых свиданиях?