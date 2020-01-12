Почему первое свидание может стать последним?

Первое свидание – трепетное мгновение в жизни каждого. Тщательная подготовка, моральный настрой, волнение. Кажется, что все прошло на высшем уровне. Получилась найти общий язык, оказалось, что у пары много схожих увлечений. Даже вспыхнула искра, и в глазах проблеснул интерес. Но после первой встречи не последовало продолжения, телефон безмолвен и никаких предпосылок для развития отношений. В чем дело, кто в этом виноват, в какой момент, что-то пошло не так?

Психологи выделяют ряд причин, которые объясняют такое развитие сюжета.

Разносторонний и насыщенный образ жизни. Взрослые люди часто обременены грузом проблем. Маленькие дети, родственники близкие и дальние, работа. На самом деле даже привычные бытовые дела отнимают массу времени. И порой просто, если стоит выбор пообщаться с малознакомым человеком или привести в порядок важные документы, не пропустить деловые переговоры, конечно, выбор будет сделан в пользу второго. Бывает так, что противоположная сторона очень хочет продолжить общение, но никак не может выкрасть в своем строгом графике минутку. И это не всегда зависит от желания. К сожалению, современный ритм жизни – это путь к одиночеству. Именно поэтому большинство успешных людей не обзавелись второй половинкой. Страх показаться навязчивым. Есть такой тип людей, которые бояться, что своим чересчур повышенным вниманием к понравившейся персоне, они повлекут отчуждение и нежелание противоположной стороны продолжать общение. Бывает, что такая ситуация возникает в случае, если один из собеседников вел себя слишком скованно, замкнуто, не поддерживал беседу. Когда кто-то из партнеров отвергает другого, человеческий мозг воспринимает это практически идентично физической боли. Это еще одна причина, по которой закрытые жесты и своенравное поведение, могли стать поводом для прекращения, как показалось, бессмысленных свиданий. Ведь нет ничего хуже, чем для влюбленного услышать слово нет! Не нужны отношения. Казалось бы, зачем посещать свидания, если изначально предрешено, что дальнейшего развития не последует? Определённая категория людей от флирта испытывают положительные эмоции, это поднимает эндорфин – гормон радости и удовольствия. Они не хотят создавать семью или обзаводиться постоянным партнером, им просто на данном этапе жизни это не нужно. А вот скоротать приятный вечер в неплохой компании, почему бы и нет? Вежливость и тактичность, но не больше. Все разные как внешне, так и внутренне. Бывает, что один из партнеров совершенно не соответствует заложенным в мозге стереотипам о второй половине. Но, чтобы не показаться бестактным об этом не заявляется в открытую. Создается мнимое впечатление, что все хорошо. Необходимо время для осмысления. Иногда, чтобы оценить результаты первой встречи необходимо покопаться в острогах своего разума, взвесить все за и против, посоветоваться с друзьями, подругами, близкими людьми и только после одобрения правильности действий, возможно, будет сделана попытка выйти на связь.

Если происходит подобное, может быть нужно, выяснить, в чем причина, сделать первый шаг и прояснить ситуацию. Ведь бывает так, что люди, созданные друг для друга, из-за какой-то мелочи отдаляются и их пути больше никогда не соприкасаются.