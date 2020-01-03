Почему в современном мире девушке легче жить одной, чем с мужчиной?

К сожалению, реалии современности таковы, что женщине гораздо проще жить одной, чем за спиной мужчины. Почему так происходит?

И действительно. Попробуйте последить за женщинами, которые еще не вышли замуж. Их жизнь складывается гораздо проще, чем жизнь замужних дам. Можно было сделать вывод, что холостые девушки свободны и их ничего не ограничивает. Но почему так стало происходить?

Одна из главных причин — большинство мужчин перестали выполнять свои обязанности по содержанию семьи. Многие имеют совесть «свесить ножки» и «сесть на плечи» девушки. Мужчины перестали быть мужчинами: сильными, смелыми, готовыми на большие поступки. Поэтому реальность такова, что женщинам приходится содержать свою семью. Соответственно ее бюджет растет в несколько раз, по сравнению со свободной и незамужней девушкой.

На что еще уходит время и нервы замужней женщины?

Покупка продуктов. Одиночка никогда не станет готовить для себя вкусные блюда в огромном количестве. Соответственно, она потратит гораздо меньше денег, чем замужняя женщина, которой нужно вкусно и сытно накормить мужчину. Еще и не забыть о его предпочтениях. Даже в тех случаях, когда супруг сам покупает продукты и выделяет на них деньги, Женщина все равно будет тратить свой доход. Она просто не сможет прийти домой с пустыми сумками. Коммунальные расходы девушки, живущей одной, гораздо меньше, чем замужней пары. В семьях круглыми сутками может работать телевизор и компьютер, а вода, газ и электричество не экономятся. Чем больше в квартире людей, тем большими будут затраты на коммуналку. Большую часть расходов замужней девушки составляют покупки подарков супругу и его родственникам. Тем самым, одинокая девушка сможет накопить на серьги, о которых давно мечтала. Замужней же такое даже не снится. У свободных девушек больше свободного времени, чем у женатых. Они могут потратить его на себя и свое саморазвитие. Холостым дамам достаточно познакомиться с интересными мужчинами, которые постараются всеми силами произвести впечатление. А вот женщина, обремененная браком, очень редко выбирается в рестораны или кафе. Даже если супруг пригласит ее, она будет стараться экономить бюджет и заказывать самую недорогую еду.

Естественно, речь идет не обо всех мужчинах. Не стоит обобщать. Так как есть еще принцы на белом коне, которые заставят девушку почувствовать себя словно за каменной стеной. Если вы еще не встретили такого мужчину, не стоит расстраиваться. Значит время еще не настало.