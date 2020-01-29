Полезные домашние средства по уходу за кожей, лицом и телом

Все женщины следят за своей внешностью, чтобы оставаться ухоженными и красивыми. Для достижения этой цели, представительницы прибегают к многим методам, к примеру, приобретают ухаживающую косметику, посещают салоны красоты, ходят на различные косметические процедуры. Но проблема заключается в том, что на все перечисленные варианты необходимо тратить огромное количество денежных средств, и не каждая женщина может себе это позволить. Поэтому девушки используют средства домашнего приготовления, которые дают эффективный результат, несмотря на минимальные растраты. Данная статья расскажет о средствах для ухода за кожей, лицом и волосами, которые можно приготовить в домашних условиях.

Средства для волос

Яичная маска. Её полезные свойства заключается в том, что она помогает укрепить и оздоровить волосы, а также улучшить их структуру. Ее нужно использовать дважды в неделю в течение целого месяца. Это средство является отличной заменой 2-3 процедур ламинирования волос. Рекомендуется наносить маску на 30 минут перед мытьём головы. Мука. Это средство помогает избавиться от грязных и жирных волос, а также поможет сэкономить на сухом шампуне. Возьмите 1 ч. л. муки и распределите её по массажной расчёске, а после расчешите волосы, начиная от корней и заканчивая концами. Горчичная маска. Она поможет ускорить рост волос. Вотрите горчицу в корни за 5 минут до мытья головы, а затем тщательно промойте локоны. Это нужно делать единожды в неделю на протяжении целого месяца. Рекомендуется повторить данную процедуру через два месяца.

Средства для лица

Огуречная маска. Этот метод использовался ещё нашими предками, поэтому он остаётся популярным и в нынешнее время. Небольшие огуречные кружки увлажняют и охлаждают кожу, особенно под глазами. Необходимо лежать с ними на протяжении пятнадцати минут, и после кожа обретет нормальное состояние. Маска из йогурта. Несколько раз в неделю нужно наносить маску из белого йогурта на лицо. После применения кожный покров обретёт упругость и эластичность. Помидор. Оно прекрасно убирает красноту и раздражение. После нанесения данного овоща, нужно подождать 10-20 минут, а после умыться тёплой водой.

Средства для тела

Клубника. Благодаря данной ягоде, можно снять раздражение после бритья. Для этого нужно сделать кашу из клубники, а после нанести на поражённые зоны. Сливочное масло. Продукт идеально подходит для сухой кожи рук, поскольку он способствует максимальному увлажнению. Корица и апельсин. Сочетание этих продуктов помогает бороться с целлюлитом. Рекомендуется делать обёртывания раз в семь дней. При соблюдении подобного режима, тело вновь придёт в тонус.