Причины неисправности цепной пилы

Цепная пила является невероятно популярным инструментом, который сильно облегчает разделывание дров на более мелкие кусочки. Как правило, это нужно для более удобного хранения древесины, которая зимой пойдёт на растопку. Но это далеко не единственный вид применения, их ещё очень много. Как и любая другая техника, цепная пила может легко сломаться, и в таком случае потребуется её ремонтировать. Сегодня мы расскажем о возможных причинах неисправности. Приобрести нужные детали можно на сайте ToolParts.com.ua.

Популярные причины неисправности

В первую очередь, следует обратить внимание на следующие причины неисправности:

Плохой редуктор. Из-за жесткой сцепки с якорем двигателя, происходит повышенная нагрузка на силовую установку. Это создает увеличение температуры двигателя, что не очень хорошо на него сказывается. Дополнительным камнем преткновения может стать затупившаяся цепь. Из-за неё нагрузка на двигатель возрастает ещё сильнее, что и приводит к перегреву и поломке; Также к поломке двигателя легко могут приводить постоянные скачки напряжения в электросети. Это применимо только для цепных пил, которые работают от электричества. Скачки напряжения тоже приводят к поломке двигателя.

Эти неисправности являются основными, обратите особое внимание на них. Проверьте состояние якоря двигателя, а также самого двигателя. Они страдают больше всего по вышеперечисленным причинам. Но это далеко не единственная проблема цепной пилы. Есть и другие причины неисправностей.

Другие причины перегрева движка

Также движок может перегреваться по следующим причинам. Если двигатель пришел в негодность, обязательно обратите на них внимание:

Воздухообмен ухудшился в результате забитого воздуховода; Карбюратор двигателя пришел в негодность; Слишком интенсивная работа, в результате которой двигатель сильно нагревается, но работник не дает ему возможности остыть; Проблема старого редуктора; Смазка пилы слишком отработалась; Коротит обмотка пилы.

Проблема с цепью

Цепь почти всегда является проблемным местом цепной пилы. Она крайне быстро изнашивается, из-за чего работать становится намного труднее, а двигатель начинает работать в серьезную нагрузку для самого себя. В таком случае, просто посмотрите на то, как пила разрезает дерево. Если она идет криво, это сигнализирует о плохой заточке.

Нужно просто разобрать пилу, достать цепь и самостоятельно наточить каждое отдельное звено. Будьте аккуратными, поскольку эти звенья очень острые.