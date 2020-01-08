Привычки, из-за которых женщины глупеют

Глупость у представительниц женского пола уместна лишь в том случае, если она используется сознательно для покорения сердца любимого человека. Но, если женщина действительно является глупой, то это настоящая беда. Мужчины могут различить, где девушки играют роль глупой, а где они на самом деле глупее маленького ребёнка. К сожалению, женское поколение глупеет от нескольких привычек, которые крепко приелись в их жизни, поскольку стали обыденными.

Стремление не быть серой массой

Многие не хотят быть белой вороной, которая выделяется из общей массы. Чаще всего об этом переживают именно женщины, поэтому пытаются сделать всё, чтобы быть похожими на многочисленную толпу. Они прибегают к различным способам, а именно следят за последними модными тенденциями, не проходят мимо распространённых челенджей и общаются при помощи трендовых слов. Из всего этого, можно сделать вывод, что женщина является глупой, поскольку она привыкла следовать за толпой. Также такие девушки не развиваются как личности, а живут и ведут себя так, как того требует общественность. Мужчина обращают внимание на таких женщин, но не могут выделить их из общей массы, ведь им не за что зацепиться.

Сплетни

Все люди являются не идеальными, поэтому очень трудно найти девушку, которая хотя бы единожды в жизни не сплетничала с собственной подругой или коллегой по работе. Однако в последнее время многие представительницы не могут жить без сплетен и скандалов, и это входит у них в обыденную привычку. Благодаря интернету, каждый человек может просматривать социальные сети своих друзей, знакомых и коллег, а это порождает регулярное обсуждение чужих жизней. Из-за этого, такие женщины забывают следить за личной жизнью, что сужает мировоззрение до самого минимума.

Сильная увлечённость социальными сетями

Большинство из нас смеётся над людьми преклонного возраста из-за того, что они верят всему, что им говорят по телевизору. Но есть копнуть глубже, то можно сделать вывод, что современное поколение занимается тем же, только они получают лживую информацию не из телевизора, а интернета. Вся информация, которая содержится в дешёвых статьях, просмотрах бессмысленных видео на YouTube и ленте рекомендаций социальных сетей, засоряет мозг и отнимает огромное количество времени, которое можно потратить с пользой.

Зависимость от фотографий

Многие уже привыкли к тому, что девушки корчат гримасы собственному мобильному устройству в общественных местах, поэтому это не вызывает удивления и смеха. Естественно, что фотографии — это искусство, и каждый имеет право на самовыражение при помощи фото, но речь идёт о совсем другом. Проблема заключается в том, что это перерастает в некую зависимость и навязчивую идею показать себя всему миру, чтобы получить в ответ огромное количество лайков и приятных комплиментов. В общем глупые девушки проявляют чрезмерное желание зафиксировать на камеру гаджета каждый шаг личной жизни. При этом они выкладывают фотку, предварительно её отфотошопив и наложив множество фильтров.