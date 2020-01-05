Сможет ли женщина прожить без мужчины

Многие мужчины не могут представить себе жизни без женщины. И если задать им вопрос о том, можно ли прожить нормальную, полноценную жизнь без представительницы прекрасного пола, они ответят на это отрицательно. Но с женщинами дело обстоит несколько иначе.

Женщины в вопросе отношений не такие определённые. Конкретно в данном вопросе, женщины разделяются на 2 лагеря. Кто-то говорит, что это невозможно, а кто-то просто берет, и живет без мужчин. Давайте же разберемся в этом вопросе более детально.

С точки зрения женщин

Для начала стоит посмотреть на данный вопрос с точки зрения женщин. Первый лагерь хочет отношений, и это естественно. Им хочется любви, поддержки, заботы и, разумеется, нормальной сексуальной жизни. К тому же мужчина для многих женщин является не просто любимым, но ещё и защитником, кормильцем и так далее. В общем, некоторая часть женщин отвечает на этот вопрос конкретно — прожить без мужчин невозможно.

Также есть и те женщины, которые живут полностью одни. Они считают, что мужчины приносят только беды. Как правило, такие представительницы прекрасного пола относятся к мужчинам несколько предвзято, представляя всех в не очень позитивном свете. Очень часто такое положение дел связано с прошлым. Быть может они обожглись во время отношений, и теперь предыдущий опыт не дает им нормально строить будущие отношения.

Как можно заметить нормального ответа на этот вопрос у самих женщин нет. Кто-то не может представить жизни без мужчины, кто-то отгораживается от него, а кто-то относится нейтрально в силу возраста или других факторов.

С точки зрения науки

Теперь немного поговорим о данном вопросе с точки зрения науки. Ведь если об этом не могут конкретно сказать сами женщины, то стоит поговорить о том, что говорит наука.

С научной точки зрения, женщины не имеют такой сильной привязанности к противоположному полу. Это видно по нескольким признакам. Во-первых, женщины намного легче переживают одинокую старость. В общем они намного чаще с этим сталкиваются, ведь продолжительность жизни мужчин не так высока. А если говорить про сексуальную жизнь, то женщины тоже не имеют в ней потребности. Мужчинам в этом плане труднее, ведь при отсутствии секса у них начинают появляться заболевания половых органов, и вообще сокращается продолжительность жизни.

Как можно заметить, прожить без мужчины можно. Вот только женщине стоит задать вопрос самой себе, действительно ли это будет нормальной жизнью, или всё же она будет неполноценной? И у каждой будет свой ответ на этот вопрос.