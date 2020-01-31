Топ-5 изменщиков по знаку Зодиака

Принято считать, что изменам подвержены все люди в той или иной мере, и это не зависит от гороскопа. Однако у некоторых знаков Зодиака есть очевидные предпосылки к тому, чтобы быть неверными по самым разным причинам. Конечно, не обязательно упомянутые ниже особы гарантированно будут изменять своей половинке. Но зная их предрасположенность, можно выстроить отношения по более счастливому сценарию.

Скорпион. Самый нестабильный в этом отношении знак Зодиака. У него своеобразное понимание измены. Он может от всего сердца любить свою половинку, быть преданным во всех отношениях. Но это не мешает ему встречаться с другими людьми, к которым он чувствует страсть и физическое влечение. При этом ни о каких угрызениях совести и речи нет, ведь духовно он остается верным.

Близнецы. Этот непоседливый знак Зодиака ищет нового и необыкновенного во всём, в том числе в отношениях. Однообразие всегда его утомляет. Если ему требуется больше бурных эмоций, и он чувствует неудовлетворенность вяло текущими отношениями, он охотно будет знакомиться с новыми людьми, даже флиртовать и, возможно, пойдёт на измену в удобном случае. Для него обычно измена носит кратковременный эпизодический характер. Это разнообразие в скучных буднях, поэтому он с легкостью возвращается в роль примерного мужа или жены.

Овен. Один из самых влюбчивых знаков Зодиака, у которого в дополнение к этому очень развито физическое влечение. Бурная фантазия, стремление привлекать внимание представителей противоположного пола нередко приводят к изменам. Даже если такой человек будет застигнут «на месте преступления», он во что бы то ни стало добьется прощения и в дальнейшем будет преданным до тех пор, пока его не настигнет новое увлечение.

Стрелец. Для этого знака Зодиака измена – всего лишь способ скрасить скучные будни, этакая авантюра, увлекательное приключение. Такой человек стремится не столько к физической близости, сколько получает удовольствие от самого процесса флирта и соблазнения. Обычно Стрельца не мучает совесть, он успокаивать себя тем, что так или иначе он ведь вернулся к своей половинке и может дальше играть роль невинного.

Рыбы. Самый скользкий в этом отношении знак Зодиака, которого поймать на измене крайне сложно. Такие люди весьма изворотливы и способны найти себе оправдание в любой ситуации. Рыбам крайне важно чувствовать заботу, поэтому если он её ощущает сполна, вряд ли склонится к измене. А если ему кажется, что ее не хватает, ему ничего не стоит найти желаемое в другом месте.