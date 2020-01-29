В чем разница между хостингом и VPS сервером

Если вы решили создать собственный сайт, то наверняка уже столкнулись с множеством проблем на этом поприще. И одна из таких проблем — выбрать лучший хостинг виртуальных серверов. Ведь недостаточно просто разработать сайт, нужно ещё и заставить его функционировать. И сделать это можно только при помощи виртуального хостинга, или виртуального сервера.

Наверняка вы знаете о существовании VPS серверов, а также виртуальных хостингов. Но при этом, совершенно не знаете, как чем вообще эти технологии отличаются друг от друга. Сегодня мы поможем вам сделать выбор хранилища своего сайта. Мы объясним, что такое хостинг, что такое VPS и какие у них преимущества.

Что такое хостинг

Хостинг — один огромный сервер, на котором хранится множество данных. Суть в том, что за деньги вы, как пользователь, можете приобрести место для хранения своего сайта. На хостинг нужно залить собственный проект, а дальше все процессы настройки берет на себя владелец хостинга.

Суть в том, что у пользователей нет доступа к хостингу. На нем просто хранятся сайты, а управлять ими можно через ограниченный доступ. При этом все сайты хранятся вперемешку, и найти нужный помогает URL.

Что такое VPS сервер

VPS сервер это нечто похожее на хостинг, вот только разница в том, что вы покупаете не место для сайта, а часть самого сервера. Это совсем небольшая часть, в десятки раз меньше одного процента от мощности самого сервера. Но вы можете распоряжаться этим местом так, как захотите сами.

Вы должны сами настроить операционную систему, залить сайт, сами думать о его безопасности и так далее. В общем, если хостинг не дает вам никаких прав, но при этом сам решает ваши проблемы. То VPS сервер дает полностью неограниченные возможности, но вообще никак не участвует в решении трудностей, возникших при ведении сайтов.

Что же лучше

Давайте просто узнаем о том, какие есть особенности в работе VPS и хостинга. Начнем с хостинга:

Позволяет разместить определённое количество сайтов; Владелец хостинга сам настраивает систему; Все сайты одного хостинга работают на одном IP адресе; Восприимчив в DDOS атакам.

Теперь немного особенностей VPS сервера:

Место выделяется конкретно для одного пользователя; Вы можете добавить любое количество сайтов, ограничение есть только в количестве места вашего виртуального сервера; Присутствует защита от DDOS атак; Ваш сайт будет иметь индивидуальный IP адрес; При возникновении проблем с операционной системой сервера, решать проблемы придется вам.

Однозначно чего-то лучшего попросту не существует. Просто посмотрите на особенности работы хостинга и VPS сервера, и решите, что подходит вам больше всего.