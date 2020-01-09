Вещи, которые не нужно делать для мужчины

Мужчина всегда стремится быть для своей девушки самым сильным, смелым и независимым. Но часто банальное желание возлюбленной помочь или обезопасить своего суженного, становится настоящим кошмаром. Ведь для мужчины очень важно чувствовать себя главным. Что же не следует делать для мужчины?

Прежде всего, не стоит помогать мужчине в материальном плане

Даже, если возлюбленный жалуется вам на нехватку денег или маленькую зарплату, ни в коем не случае нельзя помогать ему финансово. Желание женщины в этом случае отыскать вторую работу — самый худший из вариантов. Это может стать самой большой ошибкой, ведь тогда мужчина перестанет чувствовать себя добытчиком. Подобное поведение женщины может полностью снизить самооценку.

Не следует преподносить мужчине дорогих подарков

Даже не думайте о подобном! Это прерогатива мужчины. Лучше подарить ему больше любви, тепла, внимания и заботы. Не следует удивлять возлюбленного дорогостоящим сюрпризом, ведь это может превратить романтические отношения в потребительские.

Не жалейте возлюбленного!

Жалость -это всегда плохое чувство, особенно если оно касается мужчин. Многие дамы уверены, что послушав жалобы парня, посочувствовать ему и подбодрив, отношения могут стать лучше. Это отнюдь не так! Как бы этот способ ни работал для девушек, к мужчинам его применять не следует.

Начав жалеть мужчину, вы автоматически снижаете его самооценку. Так, он перестанет смотреть на вас, как на любовь всей жизни и начнет приходить лишь тогда, как нужно поплакать в жилетку.

Так, если возлюбленный в плохом настроении, не нужно пытаться вывести его на серьезный разговор. Жалость унижает мужчину. Пускай он успокоится и отойдет. Поверьте, он сам сможет решить все свои проблемы.

Никогда не давайте советов мужчине!

О подобном желании следует забыть раз и навсегда. Женщина не может указывать мужчине, что и как ему следует делать. На то он и мужчина, что твердо знает, чего хочет и уверенно идет к своей цели. Даже, если ваш суженный будет просить о совете, то просто скажите, что ему виднее. Пускай мужчина будет ответственен за ваши отношения.

Пытаться научить мужчину знаниям

Часто девушки пытаются научить мужчину чему-то новому, дать ему больше знаний. Так, они подкладывают умные книги, включают громкие лекции и тому подобное. Этого делать не нужно! Лучше стать лучшей версией себя и тогда мужчина тоже не сможет оставаться на том же уровне. Следовательно, он сам начнет больше читать и развиваться, пытаясь соответствовать второй половинке.

Но если возлюбленный сам просит поделиться какими-либо знаниями, то не стоит спешить их выдавать. Вы же не педагог в школе. Сделайте вид, что вы сами не очень хорошо разбираетесь в этой теме и посоветуйте книгу или видео, которое сможет помочь в данном вопросе. Так, вы не будете главной в семье. Не давите мужчину интеллектом.

Можно сделать вывод, что женщина всегда должна быть мудрой. Не стоит учить, помогать или жалеть мужчину. Не забывайте о том, что именно он глава семьи.