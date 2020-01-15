Знаки зодиака в процессе уборки

Оказывается, дата рождения человека влияет не только на значимые события его жизни, но и на такие рутинные дела, как, например, уборка. Все представители зодиакального круга по своему подходят к этому процессу.

Овны

Овны разделены на два лагеря. Представителей одного из них хлебом не корми, а дай навести порядок в доме, другие же готовы на все лишь бы избежать этого грязного дела. Первые во время уборки превращаются в торнадо с тряпкой, а вторым проще заплатить кому-то, чем самим брать в руки веник.

Тельцы

Присутствие в доме Тельца – гарантия чистоты и порядка. К уборке они подходят основательно и неторопливо, тщательно продумав свои действия. От их зоркого взгляда не укроется ни одна пылинка. Тельцы устроят генеральную уборку даже тогда, когда все остальные уверенны, что в доме практически стерильно чисто.

Близнецы

Близнецам для того, чтобы взяться за швабру, нужно вдохновение. Когда оно к ним снисходит, они настолько увлекаются, что запросто могут перепутать средство для чистки стекол с жидкостью для мытья посуды. Но все же такие рутинные дела слишком скучны для Близнецов, и довольно часто они мечтают о волшебной палочке, которая избавит их от этой повинности.

Раки

Представители этого знака выше всего ставят домашний уют, и потому превратили уборку в часть повседневной жизни. В их доме всегда царит идеальный порядок, но проходя мимо шкафа, они не могут удержаться, чтобы не провести по его поверхности тряпкой. Процесс уборки доставляет им удовольствие, ведь сверкающий чистотой дом им просто жизненно необходим.

Львы

Не царское это дело хоромы убирать – уверенны Львы, да и не замечают они, постоянно занятые решением глобальных проблем, творящегося вокруг беспорядка. Вот если они пару раз споткнутся о холмики накопленного мусора, тогда, возможно, и включат пылесос. Хотя Львы, как и Овны, предпочтут все же заплатить кому-то за уборку.

Девы

Скрупулезные и педантичные Девы придают значение любым мелочам: в доме все сверкает чистотой, а одежда в шкафу висит в строго определенном порядке. Любой, кто попадает в дом Девы, сразу же задумывается о том, что пора заняться уборкой в собственном жилище, хотя до этого момента не сомневался, что там царит порядок.

Весы

Для уборки Весам нужно соответствующее настроение, которое приходит к ним крайне редко. То, что приведет в ужас Раков и Дев, они назовут просто легким беспорядком. Генеральная уборка – довольно редкое событие в их жизни. Но даже если Весы ее начали – это вовсе не означает, что они доведут ее до конца. Ведь в процессе может найтись интересная книга или флэшка с любимым фильмом.

Скорпионы

В юном возрасте Скорпионы мало уделяют внимание чистоте жилища, но со временем их отношение кардинально меняется. Убирают они быстро, решительно и качественно. Причем полностью отдаются процессу и не следят за временем – их интересует только результат.

Стрельцы

Энергичным и увлеченным Стрельцам некогда обращать внимание на чистоту в доме. Но уборка не вызывает у них отвращения. Чтобы приступить к наведению порядка, им нужно просто переключиться на решение этого бытового вопроса. Любящие жизнь во всех ее проявлениях, Стрельцы могут даже посчитать уборку увлекательным занятием.

Козероги

Быстрая и спонтанная уборка не для Козерогов. Они сначала должны составить план, а уж после приступать к его воплощению в жизнь. Делают они все чрезвычайно качественно, поэтому на наведение чистоты в жилище у них уходит довольно много времени. Им не нужен особый настрой, достаточно осознания, что это нужно сделать.

Водолеи

Чистота в доме не слишком заботит Водолеев, но выручает их замечательная привычка – все вещи возвращать на место, поэтому в доме у них обычно порядок. Так что доставать пылесос и тряпку им приходится не так уж и часто. А если они уж ввязались в это дело, то постараются превратить его в приятный процесс.

Рыбы

Представители этого знака обожают помогать окружающим, поэтому приобщаются к уборке еще в детстве. Со временем они начинают любить этот процесс, он для них становится сродни медитации – успокаивает и помогает привести в порядок мысли. В их доме всегда чисто и уютно.