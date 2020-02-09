Что делает женщину сильной?

Женщины — слабый пол, так гласит сложившийся годами стереотип. Однако все чаще жизнь демонстрирует нам другую сторону медали: женщины очень сильны, только сила их не заключается в одних только мускулах.

Сила человека в его характере и совсем не зависит от гендерной принадлежности. Как понять, являешься ли ты сильным человеком если внешний облик — слабая и ранимая девушка?

Самодостаточны ли Вы?

Быть сильной, не значит, быть грубой и мужеподобной. Стервозность — тоже не признак силы.

В первую очередь женщина может ощутить в себе силу, будучи свободной и независимой. Свободной, на значит, быть одной. Замужняя женщина тоже может иметь свободу: свободу и действий, и выбора в личных и рабочих делах. Умение самостоятельно решать свои проблемы, а может и помочь советом мужу: не бояться брать на себя ответственность за решение. Вот, где начинается та самая женская сила.

Независимость должна присутствовать во всем: отношении к людям и их мнению. Подстраиваете действие под глупые стереотипы? Это тоже своего рода зависимость. Так что обратите внимание какую роль в вашей жизни играет общественное мнение и сложившиеся стереотипы, меняете ли Вы из-за них решение.

Спокойствие и невозмутимость

Женщина – личность гармоничная, а грация и красота кроются в спокойствии и умиротворении. Концентрируясь на решении проблем, необходимо сохранять внутреннее спокойствие и внешнюю расслабленность. Нельзя привлекать внимание к своему эмоциональному состоянию. Да, на помощь не придут, но и мешать не будут – просто не смогут. Люди не поймут, в какой момент жизни женщина сосредоточена на проблемах, внешне она всегда будет выглядеть спокойной и беспечной, от того счастливой и красивой.

Уверенность в себе и своём мнении

Сильная женщина может выразить чётко и ясно свое мнение и не боится это сделать. В самовыражении девушки читается уверенность в своей правоте и самоуважение к себе.

Смотрит в будущее

Умение ценить настоящее и планировать будущее без оглядки в прошлое – один из секретов счастья. Это по силам не всем, а потому умение так жить тоже можно считать внутренней женской силой. Эта сила помогает быть счастливой и не утопать в тоске и самобичевании, переживаниях за то, что было сделано не так.

Умение отказывать

Очень важно понимать, что нельзя быть одинаково хорошей для всех. И потому учитесь отказывать людям, если их просьба противоречит Вашим планам или принципам. Умение вовремя сказать «нет» часто помогает сохранить свое счастье и идти вперед с высоко поднятой головой.