Что говорит Вячеслав Моше Кантор по поводу терроризма

Терроризм является очень серьезной проблемой в современном мире. Из-за этого явления каждый год погибает огромное количество людей, многие живут в страхе самостоятельно оказаться в заложниках подобной ситуации. Вячеслав Моше Кантор обращает на это внимание европейского еврейского конгресса уже не первый год. Но обо всём по порядку. Сегодня мы расскажем о том, какие предложения у Вячеслава Моше Кантора по поводу терроризма. Более подробно ознакомиться с информацией о Вячеславе вы сможете на сайте https://rucriminal.info/ru/material/vyacheslav-moshe-kantor-kakova-rol-gosudarstva-v-obespechenii-globalnoy-bezopasnosti.

Устаревание современных методов борьбы

Вячеслав уверен, что современный терроризм стал таким серьезным по причине того, что ему разрешили таким стать. Сейчас все методы борьбы против терроризма направлены на его сдерживание. То есть, борьба против террористов начинается только после того, как произошла катастрофа, а до этого все находятся в режиме ожидания. Именно из-за таких методов борьбы терроризм стал настолько сильным.

Вячеслав уверен, что нужно не просто сдерживать терроризм, с ним нужно ещё и бороться. Бороться с ним достаточно сложно, но это возможно делать.

Ненависть и нетерпимость

Вячеслав затронул тему того, что для современного общества весьма опасна ненависть и нетерпимость. Это действительно серьезная угроза, ведь из-за ненависти к кому-то или чему-то, начинается терроризм.

Да, Вячеслав понимает, что у современного человека есть много поводов для ненависти. Это могут быть разные жизненные проблемы, политическая обстановка и так далее. Но он уверен, что ненависть слишком часто фигурирует в жизни человека, и даже в его дискуссиях.

Как бороться

Бороться с этим можно при помощи двух методов:

Силовой метод; При помощи воздействия власти

Вячеслав утверждает, что современная война против терроризма проходит при помощи только силового метода. Терроризм подавляется, но постоянное подавление вызывает у людей чувство скованности. Общество уже не может чувствовать себя свободным. А это порождает ещё больший терроризм.

Вячеслав говорит о том, что именно государство, как правило, определяет, что нормально для общества. При помощи государственного воздействия на людей, можно искоренить терроризм как явление, если правильно использовать инструменты власти. Только это может искоренить терроризм, избежав много жертв.