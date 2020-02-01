Эффективные средства по уходу за ресницами

Многие девушки ухаживают за своим внешним видом, и делают всё для того, чтобы выглядеть идеально. При этом некоторым частям тела уделяется больше внимания, чем остальным, поскольку им требуется особый уход. К примеру, многие ухаживают за ресницами, ведь это неотъемлемая часть лица, которую может увидеть каждый, поэтому очень важно сохранять их в хорошем состоянии.

1.Репейное масло

Данное средство хорошо питает и ухаживает за ресницами, а также воздействует на их активный рост. Его преимущество заключается в том, что благодаря репейному маслу предотвращается выпадение ресниц. Также после применения данного средства, ресницы станут больше пушистыми через определённое количество времени. Если хотите добиться длинных ресниц в домашней обстановке, то оно идеально подойдёт для этой задачи.

2.Персиковое масло

Оно идеально подойдёт для активации роста ресниц и профилактики их выпадения. Если вы до сих пор остаётесь в замешательстве, и не можете подобрать идеальное масло для перечисленных задач, то купите персиковое.

3.Касторовое масло

Это масло поможет ускорить рост ресниц и повлиять на их восстановление. В основном данное средство пользуется огромной популярностью среди подобных масел, поэтому можно отдать предпочтение именно ему, поскольку оно подходит и помогает многим людям.

4.Коктейль для укрепления и роста ресниц

Для его приготовления необходимо использовать такие ингредиенты: касторовое, облепиховое и пихтовое масло, а также несколько капель витамина А. В первую очередь возьмите поровну репейное и касторовое масло, а после добавьте сок алоэ и масляный раствор витамина Е. Готовый бальзам нужно наносить как тушь. Это нужно делать ежедневно на протяжении целого месяца.

5.Маска с календулой

Вам понадобится взять чайную ложку касторового масла, 10 грамм сушёных цветков календулы и 100 мл воды. Положите цветки в небольшую ёмкость и залейте водой. Затем кипятите консистенцию в течение пяти минут, а после остудите. Возьмите 1 ч.л. процеженного отвара и смешайте с касторовым маслом. Потом вам нужно нанести приготовленный состав на ресницы и держать их в таком положении 15 или 30 минут. По истечении времени смойте маску при помощи воды.

6.Витамины

Если вышеперечисленные средства были для внешнего применения, то витамины придётся принимать внутренне. Для ресниц подойдёт любой комплекс витамин, где присутствуют витамины группы В, витамин А и Е.