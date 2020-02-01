Как избавиться от лишней соли в организме

У многих людей возникает необходимость в выводе соли из организма. Это очень важно, поскольку баланс солей, минералов и витаминов в организме не должен нарушаться. Существует несколько методов, при помощи которых можно вывести лишнее.

Употреблять больше воды

Следует начать употреблять больше воды. Это крайне важно, поскольку именно в воду впитывается соль. Суть в том, чтобы пить как можно больше жидкости. Соль будет впитываться в воду, попадающую в организм, и выходить вместе с ней.

Просто следуйте очень важному правилу — потребляйте жидкость пропорционально потреблению соли. Чем больше соли, тем больше воды. Но будьте аккуратными, если вы употребляете слишком мало солёной пищи, то можете столкнуться с проблемой слишком низкого содержания соли в организме.

Занятие физическими упражнениями

Это необычный метод, который требует немного больше усилий, чем большее потребление жидкости. Суть в том, чтобы выводить соль при помощи пота. Все знают, что пот очень солёный, в этом убеждаются ещё дети на личном опыте.

Если вы хотите уменьшить количество соли в организме, просто занимайтесь физическими упражнениями. Но очень важно, чтобы вы потели. Если тренировка легкая, то она ничего не даст.

Альтернативой физическим упражнениям может выступать баня. Она заставляет человека потеть ещё сильнее, что не только вымоет соль из организма, но и сможет прочистить поры кожи.

Уменьшенное потребление соли

Напоследок стоит сказать о том, что самым лучшим способом вывода соли из организма является уменьшенное потребление соли в принципе. Если вы столкнулись с проблемой высокого содержания соли, значит, вы едите её слишком много. Постоянное употребление солёной пищи, минеральной воды с высоким содержанием соли, много приправ и так далее. Всё это оказывает непосредственное влияние на организм.

И если вы не можете пить больше, а заниматься физическими нагрузками и банями не хотите, то следует просто удалить из своего рациона солёную пищу. Это идеальный вариант борьбы с повышенным количеством соли в организме. К тому же, это позволит вам открыть новые горизонты в кулинарии. Ведь вкуса можно добиться не только при помощи соли и приправ, но и при помощи хорошего сочетания ингредиентов.

И не нужно удалять соль из рациона полностью. Это важный минерал, который должен попадать в тело. Просто уменьшите его количество. И вместо 20 граммов соли, добавляйте в салат 10.